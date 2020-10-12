Волонтеры в Липецкой области помогут пенсионерам с доставкой еды и медикаментов

В Единой диспетчерской службе Липецкой области возобновляет работу «горячая линия» по поддержке одиноких людей старше 65 лет, а также с болезнями эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, хронической болезнью почек третьей-пятой стадии, злокачественными новообразованими, острыми лейкозами, злокачественными лимфомами, которые попали в группу риска из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

«Поддержка старшего поколения важна в любое время, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — В сегодняшних реалиях это особенно необходимо. Пожилые люди наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции. Наша задача — окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание».

По телефону 8-800-450-48-48 одинокие липчане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Пенсионерам рекомендовано как можно реже посещать общественные места и строго соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса. Впервые «горячая линия» заработала весной этого года. За все время была оказана помощь более чем 2 500 пожилым жителям региона.

Фото: Липецкаяобласть.рф