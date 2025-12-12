Волонтёрам вручили грамоты

Пятого декабря в России отмечали День добровольца. По этому поводу в большом зале кафе «Молодежное» прошел своеобразный круглый стол, на который собрались волонтеры из всех населенных пунктов Добринского округа. От имени главы Добринского округа Александра Пасынкова всех собравшихся поприветствовал его заместитель Олег Малыхин.

— Все вы, — сказал Олег Николаевич, — занимаетесь активной общественной деятельностью. А сейчас, когда идет специальная военная операция, не менее активно подключились к помощи нашим землякам, которые находятся за «ленточкой». Кто-то приносит продукты, другие плетут маскировочные сети, вяжут носки, изготавливают антидроновые одеяла. В общем, делаете все возможное для наших бойцов. Большое спасибо всем вам за неравнодушие и активную жизненную позицию. Наши ребята там, на передовой, чувствуют поддержку своих земляков.

Затем О.Н. Малыхин вручил почетные грамоты администрации округа целому ряду волонтеров, которые сейчас активно помогают нашим землякам в зоне проведения специальной военной операции.

А некоторые получили благодарности от командиров воинских частей, с кем непосредственно сотрудничают добровольцы и куда доставляют гуманитарную помощь.

После официальной части за чашкой чая волонтеры обсудили возникающие проблемы и договорились о координации своих усилий для достижения нашей общей Победы.

«Волонтёры — это опора общества в трудные времена. Их самоотверженность и желание помочь не только поддерживают наших земляков, но и вдохновляют каждого из нас на новые добрые дела», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.