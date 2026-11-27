В Ельце прошла областная акция «Экодесант», которая из-за снегопада сменила привычный экологический формат на помощь людям. Студенты, волонтёры и неравнодушные горожане отправились расчищать снег тем, кому сложно справиться с этой работой самостоятельно.

Адреса предоставило управление социальной защиты. За время акции добровольцы расчистили снег по 15 адресам, помогая жителям справиться с последствиями непогоды.

Присоединиться к «Экодесанту» может каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За участие в добрых делах волонтёры получают баллы, которые можно обменять на подарки и полезные вещи в специальном магазине.

«Хорошо, что наш «Экодесант» помогает не только заботиться о природе, но и поддерживать людей. После снегопада такая помощь особенно нужна пожилым жителям и тем, кому трудно самостоятельно расчистить территорию. Благодарю студентов и волонтёров за отзывчивость. Именно из таких конкретных дел складывается настоящая забота друг о друге», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.