Получить грант на реализацию своей инициативы до 3,5 млн. рублей, прохождение специальной образовательной программы в 2023 году, специальную благодарность от руководства страны — эти и другие возможности получат победители Международной премии #Мы Вместе.

Её организатор — Ассоциация волонтёрских центров. Участниками конкурса могут стать как физические, так и юридические лица: руководители НКО, руководители организаций или иных любых форм собственности, представители добровольческих (волонтерских) объединений, социально активные граждане Липецкой области.

Цели премии — дать признание и поддержку лидерам общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России.

Премия проводится с 16 марта по 5 декабря 2022 года в четыре этапа. Подать заявки можно по 12 июня 2022 года. Объявление победителей и торжественное вручение Премии состоится в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в декабре 2022 года.

Жители Липецкой области могут подать заявки по таким направлениям, как «Волонтеры и НКО», «Бизнес» и «Медиа». В каждом направлении есть ряд номинаций, например, «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Культурное наследие» и другие. С положением премии можно познакомиться на портале премия.мывместе.рф. Консультации можно получить у оператора проведения премии в Липецкой области — Управления молодежной политики». Контактная информация: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д.7, Смольянинова Наталия Александровна, специалист по работе с молодежью отдела добровольческих инициатив, dobro_48_ovmo@mail.ru, тел. (4742) 23-01-36.