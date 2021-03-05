Годовщина начала акции «Мы вместе» отмечается в России. В Липецке к этой дате приурочили посадку апельсиновых деревьев, которые являются символом единства и здоровья.

Всероссийская акция добровольческого движения в условиях пандемии стартовала прошлой весной. За это время почти 5 млн человек по всей стране получили помощь благодаря волонтёрам. Для помощи населению объединились люди разных возрастов и профессий. Это школьники, студенты, в том числе и иностранные, а также неравнодушные жители области. Добровольцы помогали в больницах с термометрией и развозом лекарств, осуществляли доставку горячих обедов медикам, отрабатывали заявки ЕДС (доставка продуктов), консультировали население в региональном колл-центре.

В праздновании годовщины всероссийской акции принял участие заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. Вместе с липецким корпусом добровольцев он высадил саженцы апельсиновых деревьев, дав старт созданию добровольческой оранжереи. Апельсин, как символ, был выбран не случайно. Цвет акции «#Мывместе» — оранжевый.

Илья Тузов подчеркнул необходимость работы волонтёров, выразил надежду на то, что добровольческое движение в регионе продолжит успешно расти и развиваться. «Ваши поддержка и помощь востребованы. Такая деятельность обогащает вас самих, является хорошим способом самовыражения. В апреле нас с вами ожидает проект общероссийской важности — единая платформа по голосованию за объекты благоустройства. Задачей волонтёров будет информирование граждан о возможностях участия жителей восьми городов Липецкой области в формировании комфортной городской среды», – сказал Илья Тузов.

Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Чтобы стать частью команды волонтёров, нужно оставить заявку на сайте проекта. Регистрация завершится 22 марта. А мероприятия, посвящённые годовщине акции #МЫВМЕСТЕ планируют проводить ещё несколько дней.