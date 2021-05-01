Более 450 волонтёров ежедневно готовы оказывать жителям Липецкой области помощь в голосовании за объекты, которые благоустроят в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Добровольцы работают в торговых центрах, парках, МФЦ, а также в высших учебных заведениях и на крупных предприятиях. Узнать их довольно просто – по символике нацпроекта.

У каждого добровольца с собой есть планшет, что облегчает процедуру голосования – отдать свой голос можно с помощью подтверждённых записи на госуслугах или номера телефона. Волонтёры работают и на продолжительных майских выходных. Точки, на которых можно встретить волонтёров, отмечены на специальной интерактивной карте.

Напомним, до 30 мая на единой общероссийской онлайн-платформе жители региона могут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь. Для рейтингового голосования Липецкая область представила более 70 общественных пространств. Отдать свой голос можно только за один объект. Как известно, общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году.