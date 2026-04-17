Волонтёры помогли “Нечаю”

В зону проведения специальной военной операции доставлена очередная партия гуманитарной помощи от жителей Добринского округа.

По словам военного волонтёра и координатора пункта сбора гумпомощи Алексея Атискова, она формировалась по срочной заявке нашего земляка с позывным «Нечай». После налёта беспилотников противника сгорела военная техника, мотоциклы, генераторы, продовольствие, личные вещи наших ребят. Требовалось организовать срочный сбор всего необходимого.

— Жители Верхней Матрёнки, — говорит Алексей Атисков, — собрали 80 тысяч рублей на мотоцикл для своего земляка. Местная волонтёрская группа «Верхняя Матрёнка в помощь СВО» передала 12 маскировочных сетей. Добровольцы группы «Твори добро» из соседней Средней Матрёнки выкупили «болгарку». Цепи и 200 литров бензина привёз депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских. Свою лепту в общее дело внесли Евгений Брыкин, коллектив Нижнематрёнской школы, волонтёрская группа «Монолит» из Пушкино. В рамках акции по сбору питьевой воды «Нечаю» отгрузили 600 литров воды. Землякам собрали также пасхальные куличи, яйца, сало, мясо, пирожки и другую готовую еду, чтобы наши парни вдали почувствовали теплоту родного дома.

Руководство ООО «Добринский хлебозавод» и ООО «Добринский общепит» помогло нам в организации поездки, а машину для отправки гуманитарного груза «за ленточку» и ГСМ предоставила администрация Добринского округа. Вот так, общими силами жителей всего нашего округа нам удалось закрыть срочную заявку от «Нечая». Спасибо всем огромное!

Военный волонтер Алексей Атисков продемонстрировал спортивный мотоцикл, который был доставлен нашему земляку «Нечаю».

После погрузки очередной партии гуманитарки военные волонтёры отправились в опасный путь. Как потом рассказал Алексей Атисков, гуманитарная помощь была доставлена без особых происшествий, хотя в последнее время враг значительно усилил охоту на волонтёров, доставляющих все необходимое российской армии на фронт. А «Нечай» и его сослуживцы благодарны всем жителям Добринского округа за неравнодушие и пообещали вернуться домой только с Победой.