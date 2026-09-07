Волонтёры придут на помощь

Времени до выборов остается все меньше, а возможностей проголосовать с комфортом у избирателей появляется все больше.

Правильно сориентироваться на входе, подняться по лестнице и без проблем добраться до кабинки для голосования тем, кто придет на избирательные участки, готовы помочь волонтеры.

Воспользоваться их услугами могут избиратели с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди, родители с маленькими детьми и другие граждане, которым по каким-то причинам 18-20 сентября на участках может потребоваться помощь. Волонтер будет работать на каждом участке.