Волонтёры в Липецкой области проводят новогодние акции

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» состоится в Липецкой области с 10 по 31 декабря 2020. Акция пройдет под эгидой «Мы Вместе» и она включает в себя ряд специальных форматов поздравлений: уже известная многим «Елка желаний», челлендж #Спасибо2020, «Праздник в каждом дворе”, и многие другие. В регионе будет сформирован банк заявок на поздравление детей с Новым Годом, а также фонд подарков – от партнеров, некоммерческих организаций, бизнеса и штаба «Мы Вместе». Доставлять поздравления будут волонтеры – Деды Морозы и Снегурочки.

Родители могут оставить заявку через сайт новыйгод.мывместе2020.рф. На сайте могут оставить заявку и добровольцы, желающие стать зимними волшебниками. «Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – отмечает глава региона Игорь Артамонов, – Сегодня помощь волонтеров актуальна как никогда. Многие семьи нуждаются в поддержке. Это самоотверженный и бескорыстный труд».

Кроме того, в регионе стартовала еще одна Всероссийская акция «Тайный Дед Мороз», которая продлится до 10 января 2021 года. Участники в рандомном порядке получают контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками будет происходить в online и offline формате по желанию. Кроме того, тайные «Деды Морозы» могут самостоятельно определить географию своего участия: свой регион, федеральный округ, или всю страну.

Присоединиться к акции могут все желающие. Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте акции тайныйдедмороз.рф и заполнить все поля в заявке в личном кабинете, не забыв указать контактные данные. На основании представленной информации система выберет наиболее подходящего «тайного друга».