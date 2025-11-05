Воля к победе: добринцы взяли две бронзы на областной спартакиаде среди инвалидов

В конце сентября в спортивном комплексе «Атлант» д. Копцевы Хутора прошла IX областная спартакиада среди инвалидов, собравшая более 160 участников.

Добринская команда приняла участие во всех заявленных видах состязаний: беге на 60 м, дартсе, петанке, баскетболе и быстрых шахматах.

Наши спортсмены выступили достойно, завоевав два призовых места. Евгений Курганский взял бронзу в беге на 60 м, Олег Почунов стал третьим среди шахматистов. Спортсмены-призеры были награждены медалями, грамотами и подарками от организаторов соревнований.

Спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья проходит раз в два года. Ей предшествуют районные соревнования, которые определяют состав команды спортсменов для поездки на областной турнир.

Стоит отметить, что в Добринском районе год от года растет количество участников подобных мероприятий. Например, в нынешней спартакиаде первого уровня их было более двадцати.

— Занятия посильным для членов нашего общества спортом — часть реабилитационной программы людей с ограниченными возможностями здоровья, — говорит председатель Добринской РОО ВОИ Тамара Заичкина, которая и сама активно участвует во всех спортивных состязаниях.