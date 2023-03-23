Юные жители Липецкой области могут принять участие в новом сезоне конкурса Росмолодёжь.Гранты. Он стартовал 20 марта. На этот раз в нём также участвуют юноши и девушки из новых регионов России.

Конкурс проводится с 2011 года и за всё время своего существования собрал более 100 тыс. заявок молодых людей, 24 тыс. из которых одержали победу и получили гранты на общую сумму в 15 млрд рублей. Сегодня конкурс представляет собой один из ключевых флагманских инструментов поддержки инициатив молодых людей в экосистеме молодёжной политики России.

В 2022 году наиболее популярными номинациями стали #вдохновляй (2457 заявок), #создавай_возможности (2284 заявки) и #будь_здоров (2104 заявки). Всего в конкурсе 18 номинаций в самых разных тематических линиях: от творчества, культуры, спорта, здорового образа жизни, молодёжной занятости, науки и технологий до добровольчества, защиты семейных ценностей, развития гражданской идентичности, экологического просвещения, а также наставничества, молодёжного туризма и многого другого. Принять участие в конкурсе можно, заполнив заявку на сайте. При этом необходимо использовать методические рекомендации для физических лиц. С более подробной информацией можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса.

В прошлом году от Липецкой области было подано 333 заявки на участие в грантовых конкурсах Росмолодёжи. По их итогам инициативы молодых липчан получили поддержку на 19 млн рублей. «Молодёжь Липецкой области — люди с активной позицией. Их волнует и занятость, и работа, и условия труда, и социальные объекты, и спортивная инфраструктура. Важно, чтобы они инвестировали в себя, развивались и реализовывались», — считает губернатор Игорь Артамонов.