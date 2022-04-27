Сегодня на заседании природоохранного комитета депутаты обсудили вопрос «О проблемах и возможных механизмах решения ситуации, связанных с осуществлением деятельности по обращения с животными без владельцев на территории Липецкой области». Информацию народным избранникам представил заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области Михаил Андреев.

Докладчик отметил, что с 2020 года федеральным законодательством для регулирования численности безнадзорных животных определен единственный гуманный метод: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат. Но, как отмечают, специалисты он требует существенных изменений. Так, выпуск в прежнюю среду обитания вакцинируемых и стерилизованных бездомных животных не гарантирует сокращение их численности и случаев агрессивного поведения в городах. Кроме того, отсутствует механизм ревакцинации животных против бешенства.

— В случае, если вернуть животное в естественную среду обитания невозможно, то оно должно содержаться в специализированном учреждении. Имеющиеся мощности частных приютов для животных не покрывают потребности в таких организациях. Строительство муниципальных учреждений позволит обеспечить безопасную среду для жителей и гуманное обращение к животным, — отметил Михаил Андреев.

По словам докладчика, для более эффективного решения этого вопроса необходимо усовершенствовать законодательство. На федеральном уровне не определен порядок установления у животных немотивированной агрессивности. Кроме того, необходимо проработать вопрос применения эвтаназии, если животное невостребованное или агрессивно. Также было отмечено, что требуется конкретизировать порядок содержания домашних животных.

К заседанию комитета свои предложения представили все муниципалитеты. Они выступили против возврата бродячих собак в прежнюю среду обитания. По их мнению, создание приютов для постоянного содержания животных могло бы частично решить проблему.

– Работа депутатского корпуса в этом направлении будет продолжена. Управлению ветеринарии Липецкой области рекомендовано проработать вопрос об установлении критериев определения агрессивности животного в рамках законодательства региона, — отметила председатель природоохранного комитета Людмила Яськова. — Кроме того, последует обращение в Государственную Думу о дальнейшем совершенствовании законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений на федеральном уровне. Главе администрации Липецкой области будет направлено письмо об увеличении финансирования на проектирование и строительства государственного приюта областного или муниципального уровня.

— Законодательная инициатива, разрешающая эвтаназию невостребованных в приюте собак, направлена от Астраханской области в Госдуму. Мы эту инициативу поддержим. Кроме того, депутаты комитета систематизируют свои предложения и, если будет необходимость, то подготовят соответствующие законодательные инициативы, — отметил вице-спикер Владимир Богодухов.