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Событиям в Брянской области было посвящено очередное заседание регионального оперштаба. Накануне его провёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он сообщил, что с силовыми структурами ещё раз обсудили порядок действий в экстренных ситуациях.

Все необходимые меры безопасности на территории Липецкой области приняты, взаимодействие выстроено, к отражению угроз различного характера все службы и ведомства готовы.

«Жителей прошу быть внимательными. Сообщайте о подозрительных людях или предметах. В вопросах безопасности излишней бдительности не бывает», – подчеркнул губернатор.