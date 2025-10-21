Вопросам Стратегии государственной национальной политики в Липецкой области посвятили обучающий семинар

Обучающий семинар для 65 специалистов органов местного самоуправления и руководителей некоммерческих организаций (НКО) региона прошёл в Липецкой области. Мероприятие посвятили вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации и региональных документов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Цель семинара — повышение компетенций специалистов в области управления межэтническими и межрелигиозными процессами, а также формирование практических навыков по профилактике конфликтов и укреплению гражданского согласия на местах.

В рамках первой части семинара участники рассмотрели нормативно-правовые основы национальной политики Российской Федерации и Липецкой области, включая положения Конституции РФ, Федерального закона №1806-ФЗ «О национальной политике РФ», Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, а также региональные документы и механизмы ответственности муниципалитетов. Отдельное внимание было уделено этнокультурной и конфессиональной специфике Липецкой области.

Во второй части мероприятия прошёл интерактивный тренинг, в ходе которого участники в мини-группах разработали эскизы мероприятий по укреплению межкультурного диалога с учётом 15 ключевых направлений государственной национальной политики. Также были рассмотрены технологии раннего выявления и предотвращения межэтнических и межконфессиональных конфликтов, роль СМИ и социальных сетей в формировании общественного мнения, а по итогам разбора реальных кейсов сформированы «дорожные карты» действий при возникновении социальной напряжённости. Особое внимание участников привлекли вопросы формирования общероссийской гражданской идентичности, патриотического воспитания молодёжи, адаптации мигрантов и противодействия проявлениям экстремизма и фальсификации истории.

Мероприятие проведено в рамках государственной программы Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой области» при организационной поддержке учебного центра ООО «Промстандарт». Участники отметили высокую практическую значимость программы и необходимость регулярного проведения подобных обучающих мероприятий. Организаторы выразили уверенность, что полученные знания и инструменты будут востребованы в повседневной деятельности специалистов и послужат укреплению межнационального мира и согласия в регионе.

«Проведение таких обучающих семинаров — это важная часть нашей системной работы по укреплению гражданского единства в Липецкой области. Особенно ценно, что теория здесь неразрывно связана с практикой: участники не только изучают нормативную базу, но и отрабатывают навыки по предупреждению конфликтов. Уверен, что полученные знания помогут нашим специалистам на местах эффективно выстраивать работу по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.