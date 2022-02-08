В регионе

Вопросы эффективности управления образованием обсудили в Липецке

4 минуты назад
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В Липецкой области продолжает реализовываться региональный проект «Эффективное управление». Седьмой год в управлении образования и науки Липецкой области проходят собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием. Их главная цель- совершенствование модели управления системой образования, повышение её эффективности на региональном, муниципальном и школьном уровнях.

Сегодня перед органами местного самоуправления в сфере образования стоит задача активного участия в создании условий для развития качественного образования, которая не ограничивается мерами воздействия на инфраструктуру образовательных организаций. Повышение отдачи от управленческих усилий возможно за счет внедрения механизмов инструментального сбора объективных данных о качестве образования. При этом анализируемые в рамках принятия решений данные должны не только учитывать уровень экономического развития, географические и демографические особенности муниципального образования, но и опираться на контекстные данные отдельных образовательных организаций.

Такой подход позволит обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств на материально-техническое, информационно-методическое и кадровое обеспечение общеобразовательных организаций с учетом их конкретных потребностей и дефицитов.

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