Вопросы имущественной поддержки предпринимателей Липецкой области обсудили в центре «Мой бизнес»

Имущественную поддержку малого и среднего предпринимательства в Липецкой области обсудили участники круглого стола в центре «Мой бизнес», организованного по инициативе Липецкой торгово-промышленной палаты. Участниками стали представители органов исполнительной власти, общественных объединений предпринимателей, отраслевых ассоциаций и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

Среди рассмотренных вопросов – условия аренды и выкупа имущества, льготы по арендной плате для субъектов МСП и самозанятых граждан, механизмы приватизации государственного имущества и публичного предложения. Представители региональных министерств рассказали о действующих мерах имущественной поддержки, ответили на актуальные вопросы предпринимателей.

«Успешный бизнес – залог процветания региона. В Липецкой области поддержке предпринимательства уделяется очень серьезное внимание – как на старте, так и при дальнейшем ведении дела и в том числе при возникновении сложностей. Меры разные и их перечень регулярно пересматривается, чтобы актуализировать самое необходимое или выработать новое, возникшее в результате текущей ситуации в стране и в мире», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.