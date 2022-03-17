Вопросы организации работы в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» рассмотрены на очередном заседании рабочей группы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», проведенном управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области.

В 2022 году правительственным документом отменяются плановые проверки и устанавливается особый режим для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.

В совещании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), а также представители прокуратуры Липецкой области. С докладом об особенностях проведения плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году выступил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики прокуратуры Липецкой области Алексей Рязанцев.

Руководитель управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичёв обратил внимание участников заседания на возрастающую роль профилактической работы при организации контроля (надзора) в соответствии с действующим законодательством. «Принимаемые меры в сфере контрольной (надзорной) деятельности должны обеспечить снижение административной нагрузки на бизнес, который перестраивает систему работы, исходя из изменившихся экономических условий» – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.