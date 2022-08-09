Вопросы взаимодействия правительства Липецкой области и Общественной палаты России по оказанию бесплатной юридической консультации обсудили в ходе рабочей встречи в Москве. Начальник управления административных органов Липецкой области Игорь Гречуха обратил внимание экспертов, что в регионе переформатирован процесс оказания бесплатной юридической помощи: консультации позволяют охватить всех граждан региона, без привязки к категориям.

Во время консультации специалисты отвечают на интересующие вопросы, разъясняют требования действующего законодательства, направляют в уполномоченный орган, оценивают перспективу судебного спора. Консультации проводят ведущие специалисты адвокатской и нотариальной палат, ассоциации юристов как лично, так и в формате видеоконференцсвязи на базе МФЦ Липецка и Ельца. Запрос на оказание бесплатной юридической консультации сформировался из большого количества обращений по правовым вопросам на платформу обратной связи «Развиваем Липецкую область вместе». Услугой, которая стартовала в регионе в конце мая, уже воспользовались более 150 жителей области.

Начальник экспертно-аналитического отдела ФКУ «Аппарат Общественной палаты России» Тенгиз Татишвили и помощник председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Валерия Варфоломеева в свою очередь предложили сотрудничество в рамках проработки «дорожной карты» проекта: «Бесплатная правовая помощь в Российской Федерации: лучшие региональные практики».

«Анализ обращений жителей показал, что юридические консультации многим необходимы, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы не просто разработали механизм бесплатной правовой поддержки, но и стараемся сделать его максимально удобным для жителей. И сегодня видим, что формат предоставления юридических услуг востребован, а главное, люди своевременно получают необходимую помощь».