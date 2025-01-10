Вопросам реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО было посвящено первое рабочее совещание губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в 2025 году. Во встрече участвовали представители службы соцзащиты региона, липецкого Фонда «Защитники Отечества» и других ведомств.

«Герои возвращаются с фронта и хотят служить Родине на гражданке. Помогаем им с реабилитацией: открыли отделение в центре «Сосновый бор», бойцам с тяжёлыми ранениями фонд «Защитники Отечества» переоборудует жильё и устанавливает систему «Умный дом», — комментирует Игорь Артамонов.

Отмечается также, что «Защитники Отечества» осуществляют персональное сопровождение демобилизованных военнослужащих и членов семей погибших бойцов. Помогают с оформлением удостоверения ветерана боевых действий, медицинской, социальной реабилитацией, диспансеризацией, протезированием. В Фонде работают психологи, юристы и кадровые консультанты.

В областных центрах занятости для бойцов проводятся персональные консультации, ярмарки вакансий, им помогают переобучиться и трудоустроиться. «Хочется, чтобы парни не просто вернулись к мирной жизни, но и развивались в ней», — отмечает губернатор. Есть примеры трудоустройства ветеранов СВО на руководящие должности. Денис Гудаев трудится начальником ЕДС Задонского района, Евгений Афанасов руководит Кузнецким сельсоветом Лебедянского района, Юрий Петрухин — заместитель главы Долгоруковского района.

С 9 января в регионе стартовал новый кадровый проект «Гордость Липецкой земли», который является продолжением президентской программы «Время героев». У регионального проекта — расширенный состав участников: подать заявки, пройти обучение и стать управленцами смогут не только действующие военнослужащие и ветераны СВО, но и волонтёры.

«Конечно, работы в части помощи нашим ветеранам много. И она будет продолжаться не только в Год защитника Отечества. Постоянная забота о героях и их семьях – наш долг перед теми, кто верен России, кто рискует жизнью и совершает подвиги во имя того, чтобы другие могли жить», — подытожил руководитель региона.