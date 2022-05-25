Ведущие ремесленники из Липецка и Ельца собрались сегодня в конференц-зале центра «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области», ул. Кузнечная, д. 8), чтобы обсудить вопросы развития своей деятельности, познакомиться с формами государственной поддержки, которую им может предложить центр «Мой бизнес».

Перед собравшимися выступили начальник Центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов региона Евгений Ковалев и специалист Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Маргарита Болдырева, которые познакомили ремесленников с различными направлениями образовательной деятельности своих центров, финансовой поддержки, на которую могут рассчитывать субъекты МСП и самозанятые граждане для расширения своей деятельности.

О секретах успешных результатов работы на выставках и ярмарках в регионе участники круглого стола узнали у организаторов ярмарки «Сорока Базар» и идейных вдохновителей движения творческих людей Наталии Чернобривец и Юлии Быковой.

Участники встречи познакомились друг с другом, получили много новой и полезной информации, установили новые деловые связи для масштабирования своего бизнеса.

Ярмарка «Сорока Базар» будет работать на липецком Городище 5 июня 2022 года с 11:00 до 20:00