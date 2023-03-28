Успешные практики по снижению административной нагрузки на бизнес Липецкая область представила в Совете Федерации, где сейчас проходят Дни региона. Данный вопрос обсуждался на расширенном заседании комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов в своём выступлении рассказал, что в регионе налажен системный диалог между представителями предпринимательского сообщества и областной властью.

«Действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе. Здесь обсуждаются возникающие проблемы, генерируются необходимые для их решения законодательные инициативы», – отметил Сергей Курбатов.

Изменения в региональное законодательство проходят предварительное подробное обсуждение с бизнес-сообществом. Кроме того, в Липецкой области активно работает институт бизнес-кураторства, в рамках которого заместители глав муниципальных образований рассматривают обращения предпринимателей и решают проблемные вопросы.

«Мы видим положительный эффект от проделанной работы. К примеру, регион находится на лидирующих позициях в Центральном федеральном округе по росту числа самозанятых. В дальнейшем рассчитываем на усиление синергетического эффекта от взаимодействия власти и бизнеса», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

Как подчеркнул Сергей Курбатов, специальный индекс, оценивающий ситуацию в сфере контрольно-надзорной деятельности, показывает, что административное давление на бизнес в регионе снижается.

Заместитель губернатора также ответил на вопросы сенаторов, которые касались, в частности, вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Липецкой области, поддержания низкого уровня безработицы в регионе.

Подводя итог дискуссии, первый заместитель председателя комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын высоко оценил работу, проводимую в этой сфере Липецкой областью. «Сенаторы готовы оказать региону всевозможную поддержку при продвижении ее начинаний», – подчеркнул он.