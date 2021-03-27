24 марта в МО МВД России “Лебедянский” обратился 48-летний предприниматель, житель г. Лебедянь. Он заявил, что в январе-феврале 2021 года с поля путем свободного доступа похищены запасные части и детали с принадлежащей ему сельскохозяйственной техники.

В результате совершенного преступления потерпевшему был причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 280 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее хищение. Им оказался неработающий 36-летний житель г. Лебедяни. Пользуясь квадрокоптером, он приметил стоявшую в поле без охраны сельхозтехнику и несколько раз забирал с нее запчасти, которые вывозил на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.