В РДК состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования Всероссийского общества слепых.

Торжество было проведено в рамках реализации социально-значимого проекта «Память хранят поколения» при поддержке министерства внутренней политики Липецкой области.

100 лет Всероссийское общество слепых совершенствует работу по социальной реабилитации незрячих и их интеграции. Главная задача общества — формирование у общественности представления о возможностях незрячих, об их потребностях и способах преодоления различных трудностей.

В мероприятии, наряду с председателем Добринского филиала ЛОО ВОС В.В. Агарковым и членами местной организации приняли участие заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин, директор центра соцзащиты населения В.В. Батышкин и работники культуры.

Зрители совершили экскурс в прошлое организации, посмотрев видеофильм «История ВОС — люди, даты, события». Фильм о неравнодушных людях, которые на протяжении века творили историю Всероссийского общества слепых, кто отдавал все силы и знания для достижения благородной цели по приобщению к труду и полноценной жизни людей, потерявших зрение, пришёлся по душе каждому. Среди легендарных личностей, о которых шла речь в фильме, — Борис Петрович Мавромати, являющийся «отцом-основателем» ВОС; на протяжении почти полувека возглавлял ВОС Неумывакин Александр Яковлевич; долгие годы возглавлявший Липецкое областное правление ВОС Анипкин Михаил Никитич. Всероссийское общество слепых взрастило немало знаменитых людей науки и искусства: тифлопедагог, профессор Гандер Владимир Александрович; тифлопедагог, кандидат педагогических наук Денискина Венера Закировна; журналист, библиограф и тифлолог Марат Васильевич Бирючков. Труды гениальных ученых-математиков — академика Льва Портнягина и Василия Малозёмова — во многом предопределили развитие математики в XX веке.

Свои прекрасные произведения нам подарили незрячие писатели и поэты Эдуард Асадов, Роза Ахтямова, Василий Ерошенко, Елена Хоринская, драматург и прозаик Наталья Эльяшева, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, композитор и поэт Глеб Сидельников и многие другие. На протяжении многих лет они привлекают внимание общественности к положению незрячих, доказывают, что в своей практической деятельности слепые идут в ногу со зрячими и являются полноправными гражданами в общественной и личной жизни.

100 лет Всероссийское общество слепых растёт и развивается. В настоящее время в России более 200 тысяч его членов объединены одной целью — жить нормальной жизнью, общаться с другими людьми на равных, читать, писать, работать.

Завершилось мероприятие концертной программой. Праздничное настроение присутствовавшим в зале подарили Ольга Матыцина, Алексей Шальнев, Арина Афанасьева, Екатерина Нестерова, Александр Григоров, Валентина Аносова, Александр Ходыкин, Павел Пчельников. Праздник получился по-настоящему ярким и праздничным, оставив самые добрые впечатления.