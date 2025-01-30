Отремонтированы и реконструированы восемь мостов в 2024 году в Липецкой области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Три переправы находятся в городской агломерации. Это Аргамаченский мост в Ельце, мост через реку Дрязгавка в городе Грязи и мост по улице Советской в Липецке. Еще пять – расположены на региональной дорожной сети в селах Хмелинец и Ольшанец Задонского района, Талицкий Чамлык Добринского района и два в селе Полевые Локотцы Измалковского округа.

Аргамаченский мост через реку Ельчик – самый протяженный (315 метров) и самый капиталоёмкий проект. Его реконструкция продолжалась больше года, а стоимость работ превысила 330 млн рублей. Эстакада соединяет улицы 9 Декабря и Аргамаченскую.

Переправа через реку Дрязгавка в районе Культиваторного завода в сравнении с елецким мостом совсем небольшая – всего 24 метра. Но этот объект можно считать знаковым – это был последний в регионе мост в предаварийном состоянии. Такую категорию присваивают сооружениям, которые уже невозможно эксплуатировать без больших ограничений передвижения. Теперь такие ограничения не требуются.

В селе Ольшанец обновленная по нацпроекту переправа соединяет берега реки Снова. У нее пять пролётов, общая длина которых составляет 65 метров. Продольный профиль дороги стал более ровным. Береговые опоры теперь закрыты бетонной «одеждой», что защитит их от размывания. Это особенно важно для конуса на правом берегу, который имеет вытянутую форму и выполняет в половодье роль дамбы.

Все обновлённые сооружения экологичны: на них предусмотрена система водосбора с фильтрацией сточных вод. Кроме того, подрядчиков обязывают возместить ущерб, наносимый работами водным ресурсам. Они закупают мальков рыбы, которых затем выпускают в водоемы Волго-Донского бассейна.

Гарантия на несущие конструкции мостовых сооружений составляет восемь лет, срок службы реконструированных мостов при условии проведения поддерживающих мероприятий – не менее 50 лет. Всего за шесть лет реализации нацпроекта в Липецкой области построили три новых мостовых сооружения, реконструировали шесть, отремонтировали 22, из них пять – капитально. Общая протяженность обновлённых переправ – больше 2300 погонных метров, построенных – 530.

«На протяжении последних лет в Липецкой области большие средства направлялись на формирование комфортной и безопасной среды. В результате качественными стали тысячи километров дорог, появились сотни современных благоустроенных общественных пространств, модернизована сеть водоснабжения и водоотведения. Вся эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекту «Инфраструктура для жизни», стартовавшего в этом году», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.