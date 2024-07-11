Подведены итоги конкурса «10 лучших газет России 2024», учреждённого Союз журналистов России и журналом «Журналистика и медиарынок». Экспертный совет конкурса проанализировал дизайн и контент газет, проектную деятельность редакций, сайты и аккаунты изданий в социальных сетях.

«Липецкая газета» взяла главный приз – вошла в десятку лучших газет страны. «За личный вклад в развитие российской прессы» награждена Елена Юрова, главный редактор газеты «Задонская правда». Лучшая визуальная модель у тербунского «Маяка» и липецкой «Сельской нивы». Лучшие социальные сети – у «Лебедянских вестей». «Звезда» из Станового отмечена за работу с молодыми авторами. Воловская газета «Вперед» и «Добринские вести» создали лучшие проекты. Они о помощи нашим ребятам в СВО и любви к родному селу. В номинации «Лучшая работа по развитию территории» дипломантами стали «Сельские зори» из Долгоруково.

Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. Он призван обобщить лучшие практики российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.