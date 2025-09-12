Воскресная школа “Светоч” ждет своих учеников

Вот и начался новый учебный год. Но не только в общеобразовательных школах прозвенел звонок, напоминая детям о начале их трудовой деятельности. За школьные парты готовятся сесть и воспитанники воскресной школы «Светоч», открытой при Никольском храме в п. Добринка.

В нашем районе подобная школа единственная. Были попытки организовать их в других населенных пунктах, но пока они не увенчались успехом. А в Добринке школа живет и здравствует, готовясь в октябре отметить свою очередную, 21-ю годовщину.

— Занятия проходят по воскресным дням, — рассказывает директор воскресной школы А.С. Макашова. — Проводят их не только наш отец Михаил, но и руководитель молодежного и миссионерского отделов Добринского благочиния Дмитрий Александрович Адоньев, специалист отдела образования Наталия Алексеевна Емельянова, учитель Добринской школы №2 Наталия Владимировна Годовикова. Есть часы и у меня.

— Продолжительность урока у вас, как в общеобразовательной школе — 45 минут? — интересуюсь у Анны Семеновны.

— Нет, — поясняет собеседница, — мы занимаемся лишь в течение трех часов, с 9 до 12. У нас получасовые уроки, большие перемены. Обязательно кормим ребят, угощаем всевозможными вкусностями. В праздничные дни накрываем столы с особыми блюдами, в соответствии с православными традициями. В этом нам и родители ребятишек помогают.

Вообще, следует особо отметить, что православная детская школа живет интересной, многогранной жизнью, не ограничиваясь лишь уроками. Каждый православный праздник — это прекрасная возможность собраться всем вместе: детям, родителям, бабушкам, дедушкам, преподавателям, одарить друг друга подарками (воспитанники школы, как правило, готовят их собственноручно). Ребята с удовольствием демонстрируют и праздничные представления: читают стихи, поют, показывают инсценировки, как это было на Рождество Христово или Пасху. А в День семьи, любви и верности воспитанники школы преподнесли всем прихожанам храма, оказавшимся в этот день на службе, ромашки — главный символ этого праздника.

Бывает, что учащиеся воскресной школы занимаются просветительской деятельностью, выступая перед прихожанами. К примеру, в День Крещения Руси (28 июля), по окончании Божественной Литургии и праздничного молебна они рассказали прихожанам храма о жизни и подвиге святого князя Владимира, при котором произошло крещение Руси.

Воспитанников воскресной школы «Светоч» знают и за пределами нашего района. В прошлом учебном году они участвовали в конкурсах рисунков и сочинений ко Дню православной книги, в региональных детско-юношеских Богословских чтениях, организованных на базе Института развития образования. А Екатерина Титова, Мария Зайцева и Маргарита Рогова стали финалистками епархиального конкурса чтецов духовной поэзии русских классиков и современных авторов «Благослови, душе моя, Господа», который состоялся в православной гимназии Липецка.

Много незабываемых впечатлений осталось у воспитанников школы от посещения Липецкого областного краеведческого музея. Они побывали на двух выставках: посвященных святому великому благоверному князю Александру Невскому и святителю Тихону. Возложив цветы к памятнику св. Тихону, дети попросили его святых молитв.

Кроме того, в период летних каникул для учащихся была организована паломническая поездка в Оптину пустынь и Шамордино (в прошлом году, тоже летом, ребята посетили Дивеево и Муром). Состоялись они благодаря финансовой помощи главы администрации района А.Н. Пасынкова.

А завершились летние каникулы у воспитанников школы «Светоч» традиционно: в самый канун нового учебного года они вместе со своими родителями поспешили в Никольский храм на Божественную литургию, чтобы причаститься и взять благословение на успешную учебу. Клирик храма, иерей Михаил, совершил чин «молебного пения при начатии учения отроков» и окропил всех святой водой, пожелав детям послушания и помощи Божией, а родителям — терпения.

В классе, где обычно проходят занятия с детьми, их ожидал сюрприз: на встречу с юными воспитанниками и их родителями пришли не только преподаватели воскресной школы и священнослужители, но и члены районной общественной организации ветеранов войны и труда. Дети и взрослые тепло общались.

Отец Александр сообщил приятную новость: в канун учебного года воскресная школа «Светоч» получила замечательный подарок от губернатора Липецкой области Игоря Артамонова — огромный экран и целый набор самой современной видеотехники. Нет сомнений в том, что использование современной аппаратуры сделает занятия более содержательными и интересными.

А занятия в воскресной школе начнутся традиционно с середины сентября, в этом году 14 числа.