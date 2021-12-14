Гран-при Всероссийского конкурса хореографического искусства «Время танцевать» завоевали юные артисты Образцовой студии народного искусства государственного театра танца «Казаки России». Творческий смотр собрал в Воронеже около 1000 участников.

Все восемь конкурсных номеров студийцев отмечены высшими наградами. Лауреатом 1 степени в сольном исполнении заслуженно признана София Семенова с постановкой «Донская казачка». Лауреатами 3 и 2 степени стали Дария Селищева, постановка «Казачка Даша» и Ирина Курьянова, постановка «Полька Фенька». Массовые танцевальные постановки «Раскрутиха», «Любо казачки, любо казаки», «Матаня», «Мазуры», «Фуражка» признаны лучшими конкурсными номерами, они удостоены дипломов лауреата 1 степени. По итогам всех выступлений конкурса «Время танцевать» судейская коллегия высшей категории признала детскую студию «Казаков России» абсолютным обладателем Гран-при и денежного приза в размере 15 тыс. рублей. Также студийцам был вручен специальный приз «За сохранение народных традиций».

Как сообщили в театре танца, липецкие казачата являются воспитанниками заслуженного артиста России Сергея Тертычного и балетмейстера Любови Кубановой. На протяжении многих лет они прославляют Липецкую область победами в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровней. Сценическая культура юных студийцев, виртуозная техника и способность воплощать сложные художественные образы российского казачества высоко оценена постановщиками и балетмейстерами именитых хореографических ансамблей, в том числе Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Детскую студию создал в 2000 году народный артист РФ, художественный руководитель государственного театра танца «Казаки России» Леонид Милованов. Выпускники пополняют артистический состав знаменитого ансамбля танца и сегодня составляют его кадровый резерв. «Казаки России» и детская студия театра – удивительные коллективы, их выступления никого не оставляют равнодушными. Это достояние не только Липецкой области, но и России», – считает глава региона Игорь Артамонов.