Команда липецкого технопарка «Кванториум» победила во Всероссийском акселераторе «Технолидеры будущего». В этом году в образовательной программе участвовали более 100 команд из 42 регионов России. В финал вышло десять команд-победителей, в числе которых обучающиеся IT-квантума детского технопарка «Кванториум». Это Дейкина Софья (11 класс, сш № 55 г. Липецка), Кукуев Максим (9 класс, сш № 72 г. Липецка), Лобанов Дмитрий (9 класс, сш № 29 г. Липецка), Балоян Грант (9 класс, гимназия № 1 г. Липецка).

Форум «Школьники делают бизнес!» прошел на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Десять команд-победителей представили свои проекты инвесторам и экспертам. Обучающиеся IT-квантума липецкого технопарка «Кванториум» презентовали платформу кастомизации вещей «IDICLO» на инвестиционной сессии программы. И отличились как команда, показавшая лучшие результаты и значительный рост в рамках Акселератора.

Кастомизация вещей – это подбор вещей, индивидуализация под того или иного человека с помощью подручных материалов, например, красок или ниток. Объектом кастомизации может стать любая вещь: и старая джинсовая куртка, и только что купленная футболка. Подручными материалами могут быть шипы, украшения, краски, нашивки и многое другое.

Ребята создали платформу, где любой желающий может получить кастомную вещь с собственной идеей для дизайна. Здесь можно найти базу художников, каталог пользовательских вещей и маркетплейс, а также инновационный подход в сфере кастомизации – дизайн от искусственного интеллекта. Идея проекта родилась в рамках хакатона на международном фестивале информационных технологий IT-FEST. Проектом заинтересовались приглашённые эксперты. Они помогли в развитии и реализации бизнес-идеи. Сейчас проект находится на нескольких акселерационных программах.

Акселератор «Технолидеры будущего» – программа по вовлечению школьников в технологическое предпринимательство через разработку и реализацию предпринимательских проектов на основе собственных технологических разработок. Победители включаются в Государственный информационный ресурс «Таланты России». Организатором проекта выступает Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд социальных инвестиций.

«Мы стремимся обеспечить равные возможности для самореализации и всестороннего развития каждого ребенка, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – Очень важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий станет прямой дорогой к востребованности и трудоустройству».