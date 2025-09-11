Воспитанники липецкой Школы креативных индустрий снимают фильм про «Артек»

Воспитанники Школы креативных индустрий Липецка снимают фильм про легендарный лагерь «Артек». Там проходит профильная смена, на которую л липецких ребят пригласили как победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Креативщики работают под руководством наставников Киностудии имени Кира Булычёва в рамках профориентационного проекта «Ты — кадр». Так, молодые специалисты по веб-дизайну создают презентации и афиши фильма. Юные звукорежиссёры занимаются озвучиванием картины. Аниматоры работают над сценками из фильма и титрами.

«Киностудия имени Кира Булычёва» основана в 2020 году. Её работа направлена на создание вдохновляющих образов национальных героев для российских школьников, а также на продвижение фундаментальных ценностей России через киноискусство. Участие в профориентационном кинопроекте «Ты — кадр» позволяет подросткам изучать основы кинематографии и пробовать себя в создании фильмов для сверстников. За два года в «Артеке» снято более 30 картин. Их, а также фильм, созданный при участии липецких креативщиков, можно будет увидеть на платформе «Киносферум.РФ».

«Для наших ребят это отличный шанс проявить себя и внести вклад в общее дело — создание отечественного кино для детей и молодёжи. Уверен, у них всё получится!» — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.