Акция «Подари тепло солдату» проводится среди воспитанников и сотрудников специальной школы-интерната города Ельца. Шерстяные шарфы, носки, перчатки и другие предметы для мобилизованных солдат вяжут и шьют дети и их наставники.

«Все с энтузиазмом включились в работу. Эти вещи хранят тепло наших душ и пусть согреют наших защитников! Мы ждём вас! Возвращайтесь домой с Победой!», – говорит воспитанница школы-интерната Виктория Гладких.

Также ребята написали письма солдатам со словами поддержки. Жители микрорайона Александровский не остались в стороне. Они передали пряжу и спицы для изготовления теплых вещей.