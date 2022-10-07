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Воспитанники специальной школы-интерната Ельца приняли участие в акции «Подари тепло солдату»

4 минуты назад
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Акция «Подари тепло солдату» проводится среди воспитанников и сотрудников специальной школы-интерната города Ельца. Шерстяные шарфы, носки, перчатки и другие предметы для мобилизованных солдат вяжут и шьют дети и их наставники.

«Все с энтузиазмом включились в работу. Эти вещи хранят тепло наших душ и пусть согреют наших защитников! Мы ждём вас! Возвращайтесь домой с Победой!», – говорит воспитанница школы-интерната Виктория Гладких.

Также ребята написали письма солдатам со словами поддержки. Жители микрорайона Александровский не остались в стороне. Они передали пряжу и спицы для изготовления теплых вещей.

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