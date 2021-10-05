Заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» стартовал в Сочи. Липецкую область на конкурсе представляет воспитатель детского сада №11 «Рябинка» города Грязи Дарья Фролова, которая стала победителем регионального отборочного тура.

На первом испытании заочного тура участники конкурса «Воспитатель года России – 2021» представили своё интернет-портфолио, на втором – видеоролик-самопрезентацию «Я – педагог». В ходе очных туров конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур (5–6 октября) включает состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». После этого будут определены 15 лауреатов. Второй тур (7–8 октября) состоит из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», по итогам которых определится победитель.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

«Роль воспитателя в жизни ребёнка огромна. Это не только призвание, но и большое мастерство, требующее усердной работы. Каждый год липецкие педагоги и воспитатели показывают высокие результаты, подтверждая свою квалификацию и высокий уровень развития региональной системы образования», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.