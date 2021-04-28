Испытания регионального этапа конкурса «Воспитатель года» продолжаются в Липецкой области. В этом году его участниками стали 20 педагогов. Все они уже являются победителями муниципальных этапов, сообщает региональное управление образования и науки.

В первом заочном туре участники представили свои визитные карточки, интернет-портфолио, педагогические находки, оформленные в виде методических разработок образовательной деятельности с детьми. Во второй тур вышли 10 участников. Это педагоги из Липецка, Ельца, Добровского, Хлевенского, Краснинского, Лев-Толстовского, Данковского, Чаплыгинского, Елецкого и Грязинского районов. Сегодня они провели мастер-класс. Конкурсной комиссии воспитатели продемонстрировали свой творческий потенциал, креативность и профессиональные компетенции.

Ещё одно испытание второго тура, «Педагогическое мероприятие с детьми», состоится 12 и 13 мая, после чего будет объявлена пятёрка финалистов. Они станут участниками публичной лекции и обсуждения проблем современного дошкольного образования в ток-шоу «Профессиональный разговор».

По результатам третьего этапа определится абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года». Он будет представлять Липецкую область на Всероссийском ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России» в ноябре текущего года.

«Сегодня мы видим, что современный воспитатель готов самосовершенствоваться. Этот конкурс для него – ещё одна ступень в саморазвитии. Он позволяет пробовать свои силы, обмениваться опытом и искать новые пути развития системы дошкольного образования», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В Липецкой области конкурс «Воспитатель года» проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Его целью является профессиональное и личностное развитие педагогических работников дошкольного образования, выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов, распространение их лучших практик.

«Роль воспитателя в жизни ребёнка огромна. Это не только призвание, но и большое мастерство, требующее усердной работы. Каждый год липецкие педагоги и воспитатели показывают высокие результаты, подтверждая свою квалификацию и высокий уровень развития региональной системы образования», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.