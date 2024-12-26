Педагоги Липецкой области стали лауреатами Национальной общественно-профессиональной премии за вклад учителя в развитие отечественного образования «Признание-2024». Церемония прошла в атриуме главного корпуса Московского педагогического государственного университета на закрытии Всероссийского педагогического образовательного форума «Учитель – Будущее России!». Премия была учреждена по инициативе Ассоциации развития педагогического образования в 2023 году и вручалась уже второй раз.

В номинации «За воспитание Героя Отечества» лауреатом стала Ирина Воробьева – учитель немецкого языка школы №24 Ельца и Антон Журавлев – преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, куратор кадетских классов школы №14 Липецка. Кроме работы в школе Антон Михайлович возглавляет региональный штаб движения «ЮНАРМИЯ» Липецкой области.

Ирина Николаевна внесла огромный вклад в воспитание молодых людей, которые сейчас проходят службу в зоне СВО и отмечены государственными наградами: Никиты Сёмочкина (Герой РФ, погиб), Николая Дегтева (медаль «За отвагу», медаль Суворова, медаль «За воинскую доблесть» 2 степени, медаль «Участник военной операции в Сирии», медаль «Участник СВО»), Александра Ревякина, Ивана Селеменева («Орден мужества»). Как классный руководитель, Ирина Николаевна большое внимание уделяет именно патриотическому воспитанию, обсуждает волнующие воспитанников темы, пытается ответить на их вопросы и воспитать достойных людей, которые будут опорой и будущим для нашей страны.

Антон Михайлович уделяет внимание каждому ученику, совмещает традиционное обучение с развивающим, заботится о здоровье своих подопечных. Кадетские классы в школе №14 функционируют с 1997 года. Их окончили 450 юношей, 70% из них поступили в военные вузы России. Выпускники кадетских классов награждены государственными и ведомственными наградами. Участвуют в СВО. Выпускник класса Беликов Виталий – Герой России, награжден медалью «Золотая Звезда». За время работы Антона Журавлева более 150 воспитанников кадетских классов получили третий разряд по парашютному спорту, 20 учеников имеют спортивные разряды по морскому многоборью, есть мастер спорта по гиревому спорту и призер чемпионата Европы по морскому многоборью, несколько человек выполнили нормы комплекса ГТО на золотой значок.

«Липецкие учителя понимают, что должны служить примером для своих учеников, демонстрировать честность, ответственность и справедливость. Воспитание Героев России вряд ли является для них целью. Просто они относятся к своей работе с особой ответственностью, не только лишь передают знания, но и заботятся о моральном воспитании детей и понимании ими главных человеческих ценностей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2024 году лауреатами премии «Признание-2024» стали 19 учителей школ и преподавателей педколледжей со всей страны.