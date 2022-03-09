Читайте нас в

Приговором Советского районного суда г. Липецка житель Московской области, 1987 г. рождения, признан виновным в хищении денежных средств с банковского счета своей знакомой.

Как установлено материалами уголовного дела, потерпевшая в апреле 2020 года в сети Интернет познакомилась с подсудимым, с которым спустя некоторое время стала проживать совместно.

Полностью доверяя новому знакомому, женщина разрешила ему использовать свой сотовый телефон, не скрывая учетные данные мобильных приложений «Сбербанк онлайн» и «Мобильный банк».

Воспользовавшись доверием, подсудимый незаметно для потерпевшей переставил сим-карту из ее телефона на свой и при помощи смс-команд осуществил перевод денежных средств в размере более 100 тыс. рублей с ее банковского счета на расчетный счет своей матери, а затем на электронный кошелек «КИВИ».

Обнаружив, что банковский счет пуст, потерпевшая обратилась в полицию.

Действия подсудимого квалифицированы по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В случае, если условно осужденный в течение испытательного срока будет систематически нарушать общественный порядок, не исполнять возложенные на него судом обязанности либо скроется от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.