«Восстановить жильё поможем»

Ночь с понедельника на вторник и раннее утро выдались крайне неспокойными для жителей Липецкой области, в том числе Елецкого и Добринского районов. Красный уровень воздушной опасности объявлялся в нашем регионе трижды. Вечером он сначала был введен в Ельце и Елецком районе, около 4 часов утра — в Добринском и Усманском районах, а потом по всей Липецкой области. О явной угрозе атаки БПЛА добринцев известили две сирены. А буквально через несколько минут многие жители районного центра услышали громкий хлопок. Беспилотник упал в Добринке рядом с частным жилым домом.

— По счастливой случайности, — рассказывает глава Добринского района Александр Пасынков, — обошлось без жертв. Обломками беспилотного летательного аппарата был поврежден сам дом, рядом с которым упал БПЛА, и соседние жилые постройки. Вместе со своими заместителями выезжал на место происшествия, пообщался с жильцами. На месте падения беспилотника работают оперативные службы. Специалисты администрации оценят характер повреждения жилья и другого имущества. Всем в короткие сроки поможем с восстановлением пострадавших домов. Ситуацию держу на личном контроле. Призываю добринцев и жителей района сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.