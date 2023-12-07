Восстановили 60 участков улично-дорожной сети протяженностью 46,5 километра – таков итог работы по ремонту дорог в Липецке за 2023 год. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Николай Дергунов в прямом эфире, организованном Центром управления регионом.

Обновлены были как дороги в центре города, так и в отдалённых районах: на Карьере, НЛМК, Университетском, на улицах Шкатова, 4-ой Пятилетки, Клары Цеткин, Орловской, Семашко, Фурманова, Вермишева, Полетаева, Доватора, Московской, Звездной, Горького, Угловой, Энгельса, Урицкого, Дружбы, Гранитной, 2-ой Гранитной, Железнодорожной, Индустриальной, Депутатской, Энтузиастов, Каменный Лог, Подовражной, Пришвина, Зои Космодемьянской, шоссе Лебедянское, проездах Товарный и Осенний. При этом 25 километров отремонтировано в частном секторе.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 40 дорог протяжённостью 39,8 километра. Часть работ финансировал городской дорожный фонд и областной дорожный фонд. «Поиск и привлечение различных источников финансирования для работ по благоустройству – одна из задач муниципальных властей. Это позволяет более эффективно и быстро отвечать на запросы жителей, касающиеся ремонта и обновления общественной инфраструктуры», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Помимо дорог также проводился ремонт мостов, в том числе сокольского путепровода. В будущем планируется приступить к реконструкции ещё пяти городских мостов – на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской, Фрунзе – Плеханова и Студёновской. Транспортные ограничения на период производственных работ будут: ожидается сужение движения транспорта по одной полосе. Ремонтные работы рассчитаны на два года.

Что касается Октябрьского моста, то капитальных работ за 50 лет на нём не производилось никогда – только ремонты для поддержания технического состояния. Устранение всех дефектов стоит больших денег. Поэтому пока был проведен аварийный ремонт, то есть укреплены опорные конструкции моста. Это позволит безопасно эксплуатировать объект ещё несколько лет. Однако департамент градостроительства и архитектуры Липецка уже заключил контракт с проектировщиками на реконструкцию моста.