Вот, дед, ты и снова в Бресте”

Добринец Константин Лобанов в День 80-летия Великой Победы посетил город-герой Брест, куда специально взял портрет деда НИКИТИНА Михаила Алексеевича, начавшего свой боевой путь от этой легендарной крепости.

ВО ВСЁМ — ДУХ ТОЙ ВОЙНЫ

Константин самый младший из 6 внуков своего деда. Проживал, хоть и не с ним в одном доме, но поблизости до самого окончания 2-й Добринской школы.

Добринка. Константин Лобанов участвует в шествии “Бессмертный полк” с портретами дедов.

— Я последыш, — говорит Константин Анатольевич о себе, — дед со мною нянчился, потом постоянно заходил к нему по пути из школы. Да и все мы, внуки, были им и бабушкой обласканы. Они жили на улице Назаркина в Добринке, в доме, который Михаил Алексеевич сам построил. Дед, вообще, был мировым и мастеровым с золотыми руками. В строительстве хорошо разбирался, сам рамы вязал. Видимо, это немного и мне передалось: по окончании школы я поступил в Самарский архитектурно-строительный институт, да так после здесь и остался.

В том волжском городе добринец тоже построил свой дом. У него семья: жена Каролина и двое сыновей. Назару 11 лет, Климу пока нет и годика. Тем не менее это не помешало Лобановым совершить путешествие на главный праздник нашей страны — 9 Мая — в самую западную точку прежнего Союза — город-герой Брест. Легендарная крепость, грудью вставшая на пути фашистов. На её захват гитлеровцы отводили всего несколько часов, а защитники продержались более месяца.

Своего старшего сына Назара (младшему пока нет и годика) К. Лобанов воспитывает в духе патриотизма.

Крепость не пала к ногам захватчиков — просто не осталось никого из советских бойцов. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» — фото этих слов, начертанных на стене цитадели 20 июля 1941-го, все мы хорошо помним из учебника истории. И преклоняемся перед стойкостью и мужеством защитников Отчизны, в прямом смысле сражавшихся до последней капли крови.

В своём отчёте даже генерал Фриц Шлипер, командир элитной 45-й пехотной дивизии вермахта, напавшей на Брест, отдавая дань уважения своему советскому противнику, писал о событиях раннего утра 22 июня: «Однако уже скоро (примерно в 05.30 — 07.30) стало ясно, что русские пришли в себя и начали оказывать особо упорное и ожесточенное сопротивление позади наших ушедших вперед рот, используя пехоту и 35-40 находившихся в крепости танков и разведывательных бронемашин. При этом они показали очень хорошую снайперскую выучку, и вскоре нанесли нам тяжелые потери в офицерском и младшем командном составе». Это, оправдываясь, объяснял немецкий генерал при том, что численность хорошо обученных и прошедших всю Европу оккупантов была почти 20 тысяч, а в советском военном городке оставалось менее 9 тысяч жителей вместе со стариками, женщинами и детьми, поскольку 21 июня на запланированные на 22 число учения из крепости вышли стрелковые и артподразделения, высший командирский состав.

Территорию покинули 10 стрелковых батальонов, 3 артполка, дивизионы ПВО и ПТО…

В цитадель специально вместе с Муссолини в августе 1941-го приезжал Гитлер, чтобы лично поглядеть на этот бастион, в котором полегло сразу столько его солдат. А ведь Польша накануне была захвачена за месяц, Дания, вообще, сдалась за 1 день, да и вся Европа — за 162 дня. И вдруг столько сражались защитники Бреста! Гитлер взял себе на память один из камней из развалин крепости. Он позже был обнаружен в его кабинете — уже после того, как фюрер покончил с собой в апреле 1945 года.

— Это необыкновенное место, — признаётся К.А. Лобанов, — крепость огромна по размеру. На каждом кирпичике — своя отметина от пуль и снарядов. Невозможно идти по ней равнодушно: дух погибших ощущается физически. Там их при раскопках и реконструкции находят до сей поры. Нам встретилась табличка, датированная 2023 годом. Под ней — останки бойцов-защитников Брестской крепости. Я давно мечтал побывать в тех местах, где воевал мой дед. Вот в год 80-летия Великой Победы решил это сделать обязательно вместе с сыновьями и женой.

ОТ БРЕСТА ДО БЕРЛИНА

Никитин М.А. родился 9 апреля 1921 года в Николаевке. Потом обычная крестьянская семья с 8 детьми проживала и в Среднем, и в Политотделе. Михаил был призван на срочную службу ещё в 1940-м году. Именно в Брест его направили. Не прошло много времени, как на Советский Союз вероломно напали гитлеровцы. И начался боевой путь нашего земляка. А шёл он от этой самой западной точки до Сталинграда, потом опять на запад — до Берлина. Обычно сам он это логово фашистов называл БЕрлин, с ударением на первом слоге.

Никитин М.А. свой боевой путь начал в Бресте и дошёл до Берлина. За свой ратный подвиг был награждён орденами и медалями.

Вслед за Михаилом на фронт из семьи ушли трое его братьев: Леонид, Анатолий и Борис. Двое младших погибли в 1942-м на Украине, там и похоронены. В Добринке, в том самом доме, что Михаил построил, проживает сейчас его внучка, учитель начальных классов лицея Елена Дмитриевна Коробова. Вот, что она рассказала нам о своём дедушке:

— В звании старшины 714 зенитного артиллерийского полка, 14 зенитной артиллерийской дивизии наш Михаил Алексеевич, командир орудия — пушка-гаубица, МЛ-20, участвовал в обороне Москвы в 1941 году, в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году, в боях за города Калинин и Кенигсберг. Мой дед прошёл всю войну от первого до последнего дня, участвовал во взятии Берлина. Был четыре раза ранен, контужен, горел в танке. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над фашистской Германией»…. Он всегда очень спокойно, без тщеславия относился к боевым наградам и легко раздаривал нам, внукам, свои медали. Спасибо, дед Миша, за Победу! Жаль, что мы цену этих наград в детстве совсем не понимали.

Фронтовик Никитин М.А. проводил в школах посёлка большую патриотическую работу по воспитанию молодёжи.

На сайте «Память народа» можно найти, какой подвиг совершил Никитин М.А. и за него был награждён медалью «За отвагу». Вот, что написано в приказе: «… За то, что в период с 29.01. по 12.03.45 года при выполнении батареей боевой задачи по стрельбе по наземным вражеским целям в районе Стэпини, старшина Никитин, несмотря на минометный и ружейно-пулеметный огонь противника, своевременно обеспечивал личный состав батареи горячей пищей, чем дал возможность батарее выполнить все поставленные перед ней задачи…». Но документы о награждении добринца орденом Красной Звезды пока не рассекречены, просто указана дата в приказе. Это уже 10 мая 1945-го. Взят Берлин, все ликуют.

Описание подвига Никитина М.А. в приказе о награждении его медалью “За отвагу”.

А возвратился боец лишь в 1946-м, поскольку после Дня Победы ещё год очищал Западную Украину от бендеровских банд. Вернулся защитник с ранениями и шрамом на лице. Это был ещё один след от войны. Женился, вместе с женой Евдокией Федотовной воспитал достойными людьми двух дочерей и сына, всем им дали образование. Валентина стала педагогом, Ольга — бухгалтером, Анатолий — землеустроителем.

ОРДЕН ЗА БОЙ И ОРДЕН ЗА ТРУД

Работал в мирное время фронтовик на малой родине вместе с младшим братом Виктором, можно сказать, за себя и погибших братьев — так же самоотверженно, как и на войне. За свой труд был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а Виктор и вовсе стал Героем Соцтруда. Михаил Алексеевич занимал руководящие должности: в разные годы был председателем колхозов «Победа», «Родина», «им. Ильича», а также управляющим в совхозе «Кооператор», председателем Добринского сельпо… Кроме того, ветеран проводил большую патриотическую работу среди молодёжи. Постоянно приходил на встречи с учащимися второй Добринской школы, где когда-то учились и его дети. В тот момент, в 90-е гг., частенько по некоторым каналам ТВ можно было услышать мысль об умалении заслуг советского народа в войне.

Михаил Алексеевич Никитин с супругой Евдокией Федотовной воспитали двух дочерей и сына. И дети, и шестеро внуков помнят о них как о добрейших людях.

1980 г. Дедушка Михаил с внуками.

М.А. Никитин (справа) в Добринском райпо с коллегами Макашовым Иваном Фёдоровичем (слева) и Фроловым Петром Ивановичем.

Михаила Алексеевича такие новости просто возмущали, мягко говоря. И каждый раз он школьникам говорил: «Ребята, не верьте, что это лишь благодаря Западу мы победили. Только многонациональный и многострадальный советский народ победитель. Да, западники нам помогли, правда, когда мы уже выгнали фашистов за свои границы. Они просто испугались, что пойдём намного дальше Берлина. Недаром Черчилль, да и Рузвельт ещё в начале войны говорили: «Моя мечта — чтобы последний немец убил последнего русского…». Только русские, а за границей мы все считаемся русскими, одержали эту Великую Победу над фашизмом. Ведь на стенах рейхстага все надписи — на русском языке». Умер патриот своей Родины 20 февраля 2008-го.