Вот это подарок!

После капитального ремонта на станции Хворостянка открыли местную школу

Хороший подарок ко Дню Добринского округа и грядущему началу нового учебного года получили школьники, их родители и педагогический коллектив школы станции Хворостянка. Двадцать первого августа здесь в торжественной обстановке было открыто это общеобразовательное учреждение после капитального ремонта.

Глава Добринского округа Александр Пасынков вручил благодарность подрядчику Сергею Золотареву за качественно проведенный ремонт школы.

Разделить общую радость с хворостянцами приехали глава Добринского округа Александр Пасынков, его заместитель Олег Малыхин, полномочный представитель Республики Ингушетии в Липецкой области Бей-Али Бекботов, депутат Липецкого областного Совета Павел Путилин, председатель окружного Совета депутатов Сергей Григорьев, начальник отдела образования Вадим Батышкин. Почётными гостями торжества стали также Сергей Серафимович и Сергей Сергеевич Золотарёвы, подрядчики, работавшие на объекте и сдавшие его на 20 дней раньше запланированного срока и не в ущерб качеству работ.

Традиционное фото на память.

— Это действительно самый настоящий подарок для наших школьников и педагогов к первому сентября, — сказал на церемонии открытия Александр Пасынков, — так как теперь школу просто не узнать. Светлые и уютные кабинеты, коридоры первого и второго этажей тоже преобразились. Здесь стало не хуже, чем в городской школе. Все новшества уже совсем скоро смогут оценить остальные школьники, которые на День знаний вернутся в родное учреждение. Теперь от вас, дорогие ребята, требуется ко всему этому бережно относиться. А еще стараться здесь получить как можно больше новых и полезных знаний.

Руководитель муниципалитета вручил строителям благодарности от администрации Добринского округа за высокий профессионализм и успешное решение задач при проведении капительного ремонта здания школы.

Поздравления и пожелания также прозвучали и от других участников знакового события.

Так, Бей-Али Бекботов поблагодарил руководство округа за то внимание, которое они оказывают школе станции Хворостянка, которая носит имя известного уроженца Республики Ингушетии, первого Героя России Суламбека Осканова.

— Мне очень приятно бывать здесь, — сказал почётный гость, — и не менее приятно видеть, как хворостянцы бережно хранят память о Суламбеке Сусаркуловиче. Спасибо вам всем от всего ингушского народа.

Затем вместе с Александром Пасынковым, Бей-Али Бекботовым, директором школы Кириллом Фроловым почётное право перерезать красную ленту было предоставлено ученице пятого класса Полине Майоровой. Многочисленные гости прошли по школьным этажам и кабинетам и сами увидели, как преобразилась школа после капремонта.

После официальной части в неформальной обстановке за чашкой чая почётные гости побывали на круглом столе, темой которого был недавний визит делегации наших школьников в Республику Ингушетию.

— Очень приятно было видеть горящие глаза детей и педагогов, — сказал в конце круглого стола А.Н. Пасынков, — когда они с упоением рассказывали о своей поездке, где их встречали, как дорогих гостей, чем они там занимались, как провели время. По словам ребят, за время визита они так сдружились со своими сверстниками, что расставались со слезами на глазах. Считаю, что такие поездки укрепляют дружбу межу нашими территориями. Большое спасибо ингушской стороне за такой щедрый приём!