В Добринском районе есть удивительное семейство, где все представители выбирают благороднейшую из профессий — медицину. Среди них основоположницей династии можно назвать Марию Александровну ПЕРШИНУ, врача-терапевта Талицкой больницы.
БОГОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЕЛО
Мария Александровна — опытнейший доктор Добринского района, которая продолжает лечить больных и в наши дни. Её стаж составляет 52 года! Прошедший 2024-й год стал для медика юбилейным. Хотя о возрасте женщин не принято говорить, всё-таки в данном контексте хочется это сделать, потому что восхищаюсь такими людьми, которые, не щадя себя, приносят пользу другим. Да и выглядит наш доктор намного моложе своих лет.
Мария родилась в 1949 году в Чамлык-Никольском. И свой юбилей она встретила на рабочем посту, не придавая этому событию особого значения. А теперь примерно посчитайте, сколько людей она вылечила на своём веку!
— Это Богом мне предназначенная профессия, — утверждает собеседница. — Я с раннего детства решила стать врачом, только подобные игры затевала с подружками, больше никакие. Но объяснить, почему я так решила, не могу. Видно, свыше такая мысль была мне послана.
В семье с пятью ребятишками Маша была второй. Её отец Александр Яковлевич Ванюков работал токарем на мясокомбинате, мама Татьяна Ефимовна, — экономистом там же. Из всех их детей высшее образование получили Мария и Сергей, ставший педагогом, у остальных — среднее специальное образование.
— В 1967 году я окончила школу с золотой медалью. В Воронеж побоялась ехать поступать, хоть он и рядом, но там, как мне сказали, огромный конкурс. Поэтому поехала в Саратов. Правда, и там конкурс был несколько человек на место. Мне повезло: я поступила. Первый экзамен — химию — сдала на пять, а как медалистке мне больше не пришлось проходить остальные испытания. В мединституте тоже хорошо училась, постоянно получала стипендию. Тогда с тройками её не платили.
ЛЕЧИЛИСЬ У ПЕРШИНОЙ И ЧИРКОВА?
Я с удовольствием слушаю Марию Александровну. Каждое её слово, как говорят, на вес золота: твёрдое и не вызывающее никаких сомнений. Одновременно доктор — интересный и обаятельный собеседник. В юности парням трудно было в такую не влюбиться. Да ещё певуньей и плясуньей слыла. И, будто прочитав мои мысли, она продолжает:
— После вуза меня распределили в Свердловскую область, но я туда не попала. Диплом вручали летом, а у меня 1 мая 1973-го была свадьба.
Замуж собеседница вышла за талицкого парня Валерия Васильевича, который долгое время возглавлял местное хозяйство — колхоз имени Нестерова. Но сначала, как мне думается, себе в невестки приглядела ответственного и бойкого молодого доктора Марию свекровь Матрёна Фёдоровна, бессменная акушерка Талицкой больницы. А гинекологом здесь был родной дядя будущего мужа Маши Иван Фёдорович Чирков (его три дочки, между прочим, тоже стали медиками: одна — врачом, две — фельдшерами; причём дочь Надежда, будучи 80-летней, трудится до сей поры в Краснодаре; внучка Чиркова также продолжила дело деда). Одним словом, отсчёт докторов в семье начался.
А вы, уважаемые читатели взрослого возраста, признайтесь, кто из вас прошёл через руки Ивана Фёдоровича и его сестры Матрёны Фёдоровны из Талицкой больницы и появился на свет благодаря их помощи? Я знаю: таких огромное количество, поскольку околоток Добринского района, относящийся к Талицкой больнице, был очень солидным по размерам, и рожениц везли именно к этим врачу и акушерке.
— Сперва я начала трудиться в Талицком — одновременно и в больнице, и в поликлинике. Но моего Валерия направили руководить хозяйством в Хворостянку, и мы туда переехали.
Восемь лет их семья прожила в Хворостянке. Мария Александровна и там работала терапевтом в больнице и поликлинике, потом назначили главным врачом. В какой-то момент её мужа В.В. Першина, серьёзного молодого руководителя, пригласили работать в Липецк, но наша героиня отказалась ехать в город.
— Не люблю я города. Будучи студенткой, когда смотрела с подружками в кинотеатре фильм про деревню, непередаваемые чувства испытывала, душа тянулась в родные места. Да ещё с нашей работой куда детей девать, когда уходишь на дежурство в ночь, муж и вовсе в уборочную с темна до темна. А тут бабушки рядом всегда. В Хворостянке соседи помогали, забирали мальчишек из садика.
«ДО ПОСЛЕДНЕГО СРАЖАТЬСЯ СО СМЕРТЬЮ»
У Першиных к тому моменту двое мальчиков подрастали: Вячеслав, 1974-го г.р., и Игорь, 1976-го г.р. Так вновь их семейство по настоянию мамы и жены, чей авторитет непререкаем, вернулось в родные места. Першин председателем колхоза Нестерова стал, его Першина сначала лечащим врачом в местной больнице, потом — главным. 25 лет Мария Александровна руководила больницей, в которой сама с раннего детства со всеми родственниками лечилась, и работает в ней по сей день. Сколько это лет с 1973-го, если восемь хворостянских откинуть? Говорит, что ни разу не пожалела, что выбрала такой непростой путь, хотя разные случаи с больными бывают.
— Зато как радуешься сама, не меньше пациента и его родственников, когда вытащишь человека из лап смерти. Буквально паришь тогда над землёй. Всегда старалась до последнего со смертью сражаться. Нас учили не болезни лечить, а больного. Ведь лекарства одни и те же, но кому-то подходят, кому-то — противопоказаны. Заходя к тяжёлому пациенту в дом, не забывала в святой угол посмотреть, прося у Бога помощи.
И М.А. Першина привела пример одного из многочисленных эпизодов в своей практике: мужчина был без сознания, еле дышал. Он был отцом одной из бывших сотрудниц больницы. Доктор взяла его за руку — холодная, крепче её сжала, уговаривая «вернуться», ведь ещё не старый, — рука стала теплеть. Открыл глаза! Назначили лечение.
— И прожил после этого ещё несколько лет, — говорит врач. — Конечно, родственники были благодарны. Сама именно в такие моменты ещё больше понимаешь, что не зря выбрала медицину.
СЫНОВЬЯ, СНОХИ И ВНУКИ — ВСЕ ДОКТОРА
Для своих домашних, разумеется, Мария Александровна тоже главный доктор. Правда, до поры, до времени была. Мы отвлеклись от списка врачей в этой семье. Выше я сказала: двое сыновей у Першиных. Надо ли спрашивать, кем они стали? Конечно, докторами оба! Им по наследству от мамы передались не только черты внешности и характера, но и выбор профессии. Одним словом, тоже призвание у младших Першиных.
— Я в школе хорошо учился и тоже в юности мечтал стать врачом, — говорит глава семейства Валерий Васильевич, — но как-то побоялся, что не поступлю в медвуз… И выбрал поэтому другую профессию.
Стоит ли говорить, как родители гордятся своими сыновьями-врачами?! Старший Вячеслав Першин — подполковник медицинской службы. Его супруга Ирина — лор-врач, их сын Александр служит в полиции, но его жена Людмила — тоже доктор, врач общей практики.
Второй сын Игорь Першин — полковник медслужбы, его супруга Ольга — военврач. Их старшая дочка Валерия, названная в честь дедушки, окончила военно-медицинский факультет. И тоже вместе с мужем Александром военврачи. Семейство часто бывает в служебных командировках «за ленточкой» (поэтому мы не можем тут показать их фото). Вот такая замечательная семейка! Сколько жизней они спасли, скольким людям принесли радость своим трудом!
— У нас я насчитал 26 докторов в семье, — говорит Валерий Васильевич, — более 700 лет стажа у моих родственников. И это только врачи. Например, только сейчас пятеро из них трудятся в Добринском районе, в основном в Талицком. Это моя Мария, её невестка Нина Семёновна Ванюкова, моя племянница Инна Владимировна Попова и двое её детей — Инна Павловна и Павел Павлович. А если ещё медсестёр посчитать…
— Я очень рада, — продолжает главная основоположница династии, — что с годами моя семья только прирастает врачами. Наша благородная профессия у моих детей и внуков — в генах. Это Богом помеченные люди.
Мария Александровна в шутку называет себя «мудрой Тортиллой» и искренне говорит, что коллектив для неё — родня. Ещё Першина призналась, когда в 2005-м началась оптимизация медицинских учреждений и для многих это равно было их закрытию, то сама ушла с высокой должности, чтобы не участвовать в сокращении подчинённых.
— Я перед коллегами чиста, просто не представляла на тот момент, кого оставить, кого вдруг сократить. Все сотрудники — уважаемые мною люди.
— В столь солидном возрасте как Вам работается? — спрашиваю у Марии Александровны.
— Для меня всегда очень важна обратная связь. Может, и ушла б на отдых давно, только мои подопечные просят: «Не бросайте нас, пожалуйста». Я жителей понимаю: кто их станет лечить, ведь молодые доктора не хотят оставаться в селе.
— Какое качество считаете самым главным для доктора? — вновь интересуюсь у отличника здравоохранения.
— Это, бесспорно, профессионализм и преданность своему делу.
Глядя на эту замечательную семью, делаешь окончательный вывод: выбор профессии может быть связан с тем, что ты видел и о чём мечтал в детстве. Пусть подобные истории вдохновляют других людей создавать новые династии профессионалов, которые будут лечить больных, заботиться о них и передавать свой опыт другим поколениям.