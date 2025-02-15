Мария Александровна Першина из Талицкой больницы — самый опытнейший доктор Добринского района. 52 года она верно служит своему делу и землякам: «Я рада, что моя семья только прирастает».

В Добринском районе есть удивительное семейство, где все представители выбирают благороднейшую из профессий — медицину. Среди них основоположницей династии можно назвать Марию Александровну ПЕРШИНУ, врача-терапевта Талицкой больницы.

БОГОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЕЛО

Мария Александровна — опытнейший доктор Добринского района, которая продолжает лечить больных и в наши дни. Её стаж составляет 52 года! Прошедший 2024-й год стал для медика юбилейным. Хотя о возрасте женщин не принято говорить, всё-таки в данном контексте хочется это сделать, потому что восхищаюсь такими людьми, которые, не щадя себя, приносят пользу другим. Да и выглядит наш доктор намного моложе своих лет.

Мария родилась в 1949 году в Чамлык-Никольском. И свой юбилей она встретила на рабочем посту, не придавая этому событию особого значения. А теперь примерно посчитайте, сколько людей она вылечила на своём веку!

— Это Богом мне предназначенная профессия, — утверждает собеседница. — Я с раннего детства решила стать врачом, только подобные игры затевала с подружками, больше никакие. Но объяснить, почему я так решила, не могу. Видно, свыше такая мысль была мне послана.

В семье с пятью ребятишками Маша была второй. Её отец Александр Яковлевич Ванюков работал токарем на мясокомбинате, мама Татьяна Ефимовна, — экономистом там же. Из всех их детей высшее образование получили Мария и Сергей, ставший педагогом, у остальных — среднее специальное образование.

— В 1967 году я окончила школу с золотой медалью. В Воронеж побоялась ехать поступать, хоть он и рядом, но там, как мне сказали, огромный конкурс. Поэтому поехала в Саратов. Правда, и там конкурс был несколько человек на место. Мне повезло: я поступила. Первый экзамен — химию — сдала на пять, а как медалистке мне больше не пришлось проходить остальные испытания. В мединституте тоже хорошо училась, постоянно получала стипендию. Тогда с тройками её не платили.

ЛЕЧИЛИСЬ У ПЕРШИНОЙ И ЧИРКОВА?

Я с удовольствием слушаю Марию Александровну. Каждое её слово, как говорят, на вес золота: твёрдое и не вызывающее никаких сомнений. Одновременно доктор — интересный и обаятельный собеседник. В юности парням трудно было в такую не влюбиться. Да ещё певуньей и плясуньей слыла. И, будто прочитав мои мысли, она продолжает:

— После вуза меня распределили в Свердловскую область, но я туда не попала. Диплом вручали летом, а у меня 1 мая 1973-го была свадьба.

52 года назад, 1 мая 1973 года, Мария и Валерий Першины создали семью, все потомки которой продолжают дело мамы и бабушки, становясь докторами.

Замуж собеседница вышла за талицкого парня Валерия Васильевича, который долгое время возглавлял местное хозяйство — колхоз имени Нестерова. Но сначала, как мне думается, себе в невестки приглядела ответственного и бойкого молодого доктора Марию свекровь Матрёна Фёдоровна, бессменная акушерка Талицкой больницы. А гинекологом здесь был родной дядя будущего мужа Маши Иван Фёдорович Чирков (его три дочки, между прочим, тоже стали медиками: одна — врачом, две — фельдшерами; причём дочь Надежда, будучи 80-летней, трудится до сей поры в Краснодаре; внучка Чиркова также продолжила дело деда). Одним словом, отсчёт докторов в семье начался.

А вы, уважаемые читатели взрослого возраста, признайтесь, кто из вас прошёл через руки Ивана Фёдоровича и его сестры Матрёны Фёдоровны из Талицкой больницы и появился на свет благодаря их помощи? Я знаю: таких огромное количество, поскольку околоток Добринского района, относящийся к Талицкой больнице, был очень солидным по размерам, и рожениц везли именно к этим врачу и акушерке.

— Сперва я начала трудиться в Талицком — одновременно и в больнице, и в поликлинике. Но моего Валерия направили руководить хозяйством в Хворостянку, и мы туда переехали.

Восемь лет их семья прожила в Хворостянке. Мария Александровна и там работала терапевтом в больнице и поликлинике, потом назначили главным врачом. В какой-то момент её мужа В.В. Першина, серьёзного молодого руководителя, пригласили работать в Липецк, но наша героиня отказалась ехать в город.

— Не люблю я города. Будучи студенткой, когда смотрела с подружками в кинотеатре фильм про деревню, непередаваемые чувства испытывала, душа тянулась в родные места. Да ещё с нашей работой куда детей девать, когда уходишь на дежурство в ночь, муж и вовсе в уборочную с темна до темна. А тут бабушки рядом всегда. В Хворостянке соседи помогали, забирали мальчишек из садика.

Супруги Мария Александровна и Валерий Васильевич Першины гордятся своим многочисленным врачебным семейством.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО СРАЖАТЬСЯ СО СМЕРТЬЮ»

У Першиных к тому моменту двое мальчиков подрастали: Вячеслав, 1974-го г.р., и Игорь, 1976-го г.р. Так вновь их семейство по настоянию мамы и жены, чей авторитет непререкаем, вернулось в родные места. Першин председателем колхоза Нестерова стал, его Першина сначала лечащим врачом в местной больнице, потом — главным. 25 лет Мария Александровна руководила больницей, в которой сама с раннего детства со всеми родственниками лечилась, и работает в ней по сей день. Сколько это лет с 1973-го, если восемь хворостянских откинуть? Говорит, что ни разу не пожалела, что выбрала такой непростой путь, хотя разные случаи с больными бывают.

Папа Валерий Васильевич с сыновьями Вячеславом и Игорем, на тот момент студентами медицинских вузов, позднее ставшими военврачами.

— Зато как радуешься сама, не меньше пациента и его родственников, когда вытащишь человека из лап смерти. Буквально паришь тогда над землёй. Всегда старалась до последнего со смертью сражаться. Нас учили не болезни лечить, а больного. Ведь лекарства одни и те же, но кому-то подходят, кому-то — противопоказаны. Заходя к тяжёлому пациенту в дом, не забывала в святой угол посмотреть, прося у Бога помощи.

И М.А. Першина привела пример одного из многочисленных эпизодов в своей практике: мужчина был без сознания, еле дышал. Он был отцом одной из бывших сотрудниц больницы. Доктор взяла его за руку — холодная, крепче её сжала, уговаривая «вернуться», ведь ещё не старый, — рука стала теплеть. Открыл глаза! Назначили лечение.

— И прожил после этого ещё несколько лет, — говорит врач. — Конечно, родственники были благодарны. Сама именно в такие моменты ещё больше понимаешь, что не зря выбрала медицину.

СЫНОВЬЯ, СНОХИ И ВНУКИ — ВСЕ ДОКТОРА

Для своих домашних, разумеется, Мария Александровна тоже главный доктор. Правда, до поры, до времени была. Мы отвлеклись от списка врачей в этой семье. Выше я сказала: двое сыновей у Першиных. Надо ли спрашивать, кем они стали? Конечно, докторами оба! Им по наследству от мамы передались не только черты внешности и характера, но и выбор профессии. Одним словом, тоже призвание у младших Першиных.

— Я в школе хорошо учился и тоже в юности мечтал стать врачом, — говорит глава семейства Валерий Васильевич, — но как-то побоялся, что не поступлю в медвуз… И выбрал поэтому другую профессию.

Стоит ли говорить, как родители гордятся своими сыновьями-врачами?! Старший Вячеслав Першин — подполковник медицинской службы. Его супруга Ирина — лор-врач, их сын Александр служит в полиции, но его жена Людмила — тоже доктор, врач общей практики.

Старший сын Вячеслав Валерьевич Першин, подполковник медицинской службы, вместе с братом продолжил благородное дело своей мамы.

Второй сын Игорь Першин — полковник медслужбы, его супруга Ольга — военврач. Их старшая дочка Валерия, названная в честь дедушки, окончила военно-медицинский факультет. И тоже вместе с мужем Александром военврачи. Семейство часто бывает в служебных командировках «за ленточкой» (поэтому мы не можем тут показать их фото). Вот такая замечательная семейка! Сколько жизней они спасли, скольким людям принесли радость своим трудом!

Младший сын Игорь Першин, полковник медслужбы. Его жена Ольга, дочь Валерия и зять Александр — тоже военврачи, семья часто бывает в служебных командировках.

— У нас я насчитал 26 докторов в семье, — говорит Валерий Васильевич, — более 700 лет стажа у моих родственников. И это только врачи. Например, только сейчас пятеро из них трудятся в Добринском районе, в основном в Талицком. Это моя Мария, её невестка Нина Семёновна Ванюкова, моя племянница Инна Владимировна Попова и двое её детей — Инна Павловна и Павел Павлович. А если ещё медсестёр посчитать…

— Я очень рада, — продолжает главная основоположница династии, — что с годами моя семья только прирастает врачами. Наша благородная профессия у моих детей и внуков — в генах. Это Богом помеченные люди.

Мария Александровна и Валерий Васильевич Першины с внуком Александром. Он пока единственный не стал доктором.

Внучку Валерию назвали в честь дедушки, но, повзрослев, профессию она выбрала, как у бабушки, став доктором.

Мария Александровна в шутку называет себя «мудрой Тортиллой» и искренне говорит, что коллектив для неё — родня. Ещё Першина призналась, когда в 2005-м началась оптимизация медицинских учреждений и для многих это равно было их закрытию, то сама ушла с высокой должности, чтобы не участвовать в сокращении подчинённых.

— Я перед коллегами чиста, просто не представляла на тот момент, кого оставить, кого вдруг сократить. Все сотрудники — уважаемые мною люди.

— В столь солидном возрасте как Вам работается? — спрашиваю у Марии Александровны.

— Для меня всегда очень важна обратная связь. Может, и ушла б на отдых давно, только мои подопечные просят: «Не бросайте нас, пожалуйста». Я жителей понимаю: кто их станет лечить, ведь молодые доктора не хотят оставаться в селе.

Свой 75-летний юбилей Мария Александровна встретила на рабочем посту. Её поздравляет доктор Инна Владимировна Попова (племянница В.В. Першина).

— Какое качество считаете самым главным для доктора? — вновь интересуюсь у отличника здравоохранения.

— Это, бесспорно, профессионализм и преданность своему делу.

Глядя на эту замечательную семью, делаешь окончательный вывод: выбор профессии может быть связан с тем, что ты видел и о чём мечтал в детстве. Пусть подобные истории вдохновляют других людей создавать новые династии профессионалов, которые будут лечить больных, заботиться о них и передавать свой опыт другим поколениям.