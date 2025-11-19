Вот так стартанули!

Учащиеся агрокласса лицея №1 п. Добринка, получившие диплом II степени за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Школьный агростартап», стали третьими в Москве.

На финал конкурса вместе с научным руководителем А.М. Климентовой отправились лишь трое участников проекта (таковы были требования организаторов) — Мария Токмакова, Кристина Колесникова и София Сергеева. Поддержать «своих» в столицу приехала и директор лицея Т.М. Селиванова.

Более 1500 школьников со всех уголков России — от Калининградской области до Сахалина — приняли участие в этом широкомасштабном проекте, организованном Российским союзом сельской молодежи при поддержке АО «Россельхозбанк». 320 уникальных агропроектов из 64 регионов нашей страны было подано на конкурс.

В итоге экспертное жюри отобрало 29 лучших команд, которые и вышли в финал. Презентация работ состоялась на тематической образовательной площадке технопарка физтех-лицея имени П.Л. Капицы.

В числе этих 29 команд и единственная представительница нашей области — команда лицея №1.

Как и на региональном уровне, лицеисты защищали тему «Гидропоника — идеальный способ выращивания зелени и овощей для школьных столовых».

Представленный ими бизнес-план был продуман до мелочей и оттого убедителен. Ребята озвучили цель проекта, рассказали, на кого он рассчитан, какую выгоду сулит. Даже смету предоставили, акцентировав внимание жюри на слабые и сильные стороны проекта. А начали лицеисты свое выступление с короткого стихотворного рассказа о родном крае.

Творческая подача идеи, основательность подготовки, а также юный возраст добринской команды (в ее составе — семиклассницы, остальные конкурсанты — учащиеся 10-11 классов) сделали свое дело: она заняла почетное третье место.

Домой девочки возвращались окрыленные победой. В качестве презента получили от организаторов конкурса «Портфель агрокласса», в котором оказался очень нужный и долгожданный подарок — гидропонная установка.

— Теперь нам ничто не помешает приступить к реализации запланированного, — поделились планами победительницы. — Мы будем очень стараться, чтобы вырастить нашу зеленую продукцию и на первых порах обеспечить ею школьную столовую.

Что ж, пожелаем юным аграриям успехов и будем следить за реализацией их проекта.

«Очень важно, чтобы молодое поколение видело перспективы развития в нашем регионе, стремилось получать знания, реализовывать свои проекты именно на липецкой земле», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.