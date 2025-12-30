Вот вам конь Юлий – символ года

Увлечённая рукоделием учитель Елена Валентиновна Золотухина из Дубовской школы не только немецкий язык преподаёт, но и воспитывает в детях любовь к творчеству и умению владеть собственными руками.

— Сяду за работу с вечера и обо всём забуду. Гляну на часы и ахну: уже 4.30, а вставать в 5.30! — так эмоционально про своё увлечение рассказывает мастерица Елена Валентиновна ЗОЛОТУХИНА из Дубового, учитель немецкого языка.

Как сама о себе она говорит, сейчас у неё новая «охота»: увидела однажды реалистичную игрушку-зверюшку из шерсти и просто влюбилась в такое изделие. Головка у неё крутится, лапки шевелятся. «И я так хочу научиться», — подумала моя героиня и приступила к делу. И училась этому на уроках в Сети, подтверждая вечную истину: «Век живи — век учись».

Елена Валентиновна показала свои изделия, сделанные в этой технике. И впрямь — будто живые. Глазки у них такие выразительные, блестят. Кажется, сейчас прыгнет с подставки и побежит. Жаль, что фото в газете не сможет передать, как они хороши.

— Интерес к рукоделию ещё в детстве начался, — рассказывает мастерица. — Мама научила вязать спицами. Чего только с ней мы ни вязали: от кофт с шапками, носками и варежками до ажурных платков. Потом я своим детям и себе много чего вязала. Но вот крючком сперва не могла, пока не научилась читать схемы. Это благодаря местной мастерице Бутыриной Лидии Фёдоровне. Её работы выставлялись на различных выставках. Женщина даже диплом имела «За высокий уровень творческих работ». Кажется, у неё весь дом был связан крючком: всё кругом так воздушно и ажурно. Мне тоже так захотелось.

Как говорится, сказано — сделано. Уже и Елена Валентиновна из ниток крючком различные вещички мастерит.

В школе девчонок пристрастила, вела кружок «Умелые ручки». Но время не стоит на месте. Хочется чего-нибудь новенького.

Увлекалась и алмазной вышивкой, и бисером иконы вышивала, потом их в храме освящала…

Как-то увидела технику под названием «сухое валяние». Лет пять назад дело было. Купила шерсть и всё необходимое для валяния. Сначала «рисовала» шерстью.

— Первые работы — какие-то совершенно нелепые получились, мне никогда не нравились, — отзывается о своих трудах рукодельница. — Посмотришь у других — красотища!

Это она скромничает, поскольку победы и призёрство Е.В. Золотухиной в ежегодном конкурсе для педагогов «Мастерами славится Россия» говорят сами за себя. И жюри отмечает высокое мастерство её работ.

Снова время бежит вперёд, новинки в рукоделии Интернет предлагает, захотелось и Золотухиной такой уже момент на себе испытать. Так и добралась до реалистичных зверюшек.

— Собачку-далматина месяц по инструкции делала, — признаётся она. — Потом технику поняла, и дело пошло быстрее. «Своих зверей» уже понаделала…

Я смотрю на них и понимаю: нелёгкое дело. Да и вложения нужны. А сколько души мастерицы в них! Ну и обязателен символ года. Мастерица уже успела его придумать и на деле реализовать. Это Конь Юлий — любимый герой из мультфильма. Того и гляди скажет: «Какая лошадь?! Я конь говорящий! Мы, кони, — основа прогресса и шахмат!».

— Как Ваши домочадцы к таким новым домашним животным относятся? — задаю вопрос Елене Валентиновне.

— Конечно, нравятся. Муж Игорь Сергеевич поддерживает меня в таком начинании. Ему тоже интересно. Внучки в восторге.

Но и это не окончательное ремесло, освоенное педагогом. Теперь стала работать в смешанной технике: требуется та же шерсть для изделия и полимерная глина для мордочек. Хотя просто с трудом язык поворачивается назвать весь этот зверинец «изделиями».

Учитель не только сама делает, но и своих подопечных к этому привлекает, к тому же и одна из внучек у бабушки обучается.

Сейчас у неё шестиклассники. Конечно, всем нравится, что творит их классный руководитель. И ребята стараются, работают на уроках за рейтинг: лучшие по итогам месяца получат от педагога сюрприз, сделанный её руками. Например, Сезончик — тоже из смешанной техники подарок. Этот осенний, так как с грибочками на голове.

Будут для ребятишек такие же подарки из зимнего с весенним и летним сезонами.

— Я когда что-то начинаю делать, отдыхаю душой, — признаётся Елена Валентиновна, — обо всём на свете забываю, будто время останавливается в такие моменты. Гляну на часы: 4.30, а вставать в 5.30! До школы домашние дела надо успеть переделать. Но ничего — Бог силы даёт. Однажды так засиделась над куклой на чайник. Муж утром уже встал на работу, а я сижу, вроде доделала. Получается всегда, как в сказке «Морозко»: успела до солнечных лучей. Смотрю на куклу: вроде и то, и не то как-то. Не пойму, чего не хватает…Супруг взглянул и расхохотался:

— Какая чудная!

— Почему? Такая хорошка!

— Брови забыла!

— И точно! Какая ж кукла без бровей. Но и такое случается, если всю ночь сама глаз не сомкнёшь, да и днём отдыхать некогда. Зато от этого дела моей душе приятно.