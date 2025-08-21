Вовлечение объектов культурного наследия в сферу гостеприимства обсудили в Липецкой области

Агентство инвестиционного развития Липецкой области выступило организатором стратегической встречи, посвященной инвестициям в объекты культурного наследия региона. Мероприятие объединило руководителей строительных компаний, действующих инвесторов, уже оценивших потенциал исторических зданий, и представителей профильных ведомств.

Ключевой темой дискуссии стало преобразование памятников архитектуры в успешные бизнес-проекты, способные стать центрами притяжения туристов и точек роста для территорий. Участники сошлись во мнении, что историческая ценность здания, подкрепленная современным функциональным наполнением, создает уникальное привлекательное предложение для гостей со всей России.

Центральным событием встречи стало выступление специального приглашенного эксперта – Марины Старчиковой, предпринимателя, совладельца и идеального вдохновителя коллекции отелей и ресторанов, спикера Forbes WomanSummit. Опираясь на более чем 20-летний опыт работы в сегменте HoReCa в регионах и реализацию 30 успешных концепций, Марина поделилась практическими кейсами по реставрации объектов культурного наследия. Она подробно рассказала о тонкостях взаимодействия с городскими и областными властями, что является ключевым фактором для успешной реализации подобных проектов.

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин наглядно продемонстрировал успешные примеры уже реализованных в регионе проектов ревитализации, а также тех, которые находятся в активной стадии разработки. Его презентация подтвердила, что восстановление исторического наследия – это реальный и работающий тренд для Липецкой области.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Елена Сушкова представила гостям каталог перспективных объектов, ожидающих своих инвесторов. Это здания и сооружения с яркой историей, расположенные в разных уголках региона, каждый из которых обладает мощным потенциалом для создания на своей основе гостиниц, гастрономических пространств, культурных кластеров или арт-резиденций. Отдельным и важным блоком встречи стало обсуждение мер государственной поддержки для проектов, связанных с объектами культурного наследия. «Такие меры поддержки позволяют повысить экономическую привлекательность подобных инициатив за счет снижения инвестиционной нагрузки», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Агентство инвестиционного развития Липецкой области выступает ключевым координатором между инвестором и объектом, готово оказывать всестороннее сопровождение на всех этапах – от выбора памятника архитектуры и помощи в оформлении документации до подключения к мерам государственной поддержки.