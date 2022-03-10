В феврале текущего года в территориальный отдел полиции обратилась 74-х летняя жительница Лебедянского района Липецкой области с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Установлено, что к заявительнице, полному кавалеру ордена «Трудовой Славы», поступило телефонное обращение от неизвестной, представившейся работником музея и предложившей встретиться с журналистами из Смоленска для подготовки статьи о ее трудовом пути и наградах.

19.02.2022 к пенсионерке пришла женщина, предъявившая удостоверение журналиста.

В ходе беседы «журналистка» попросила показать ордена.

Через некоторое время сославшись на головную боль, «журналистка» попросила таблетку и воды, а затем ушла , сфотографировав награды.

Только после ухода посетительницы пожилая женщина обнаружила подмену удостоверений, поняла, что «журналистка» похитила их, в связи с чем обратилась в полицию.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград СССР).

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.