Объем загрязняющих выбросов в атмосферу в Липецкой области за три года снизился более чем на 14 тысяч тонн, сообщает управление экологии и природных ресурсов региона. Большая работа проделана по снижению вредного воздействия на окружающую среду общественным транспортом. В 2022 году на экологичный транспорт из федерального бюджета выделено 1,3 млрд рублей. На эти деньги закуплены 25 автобусов. В следующем году автопарк пополнится ещё 46 машинами. Снизилось и количество жалоб на качество воздуха от жителей. Их стало почти в три раза меньше.

«Сохранение чистой экологии всегда в приоритете. От этого зависит здоровье нас и наших детей и наше будущее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, благодаря восьми новым постам усилен мониторинг окружающей среды. Устройства фиксируют наиболее значимые опасные вещества. Судя по полученным данным, превышений стало меньше. Информация о состоянии воздуха публикуется на 315 экранах, расположенных на предприятиях, в автобусах и на улицах города.