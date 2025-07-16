Возместить до 30% расходов по охране труда могут предприятия Липецкой области до 1 августа 2025 года

До 30% расходов могут вернуть предприятия Липецкой области, потратившие средства на предупредительные меры по охране труда по различным направлениям. Заявления принимают до 1 августа в региональном Отделении СФР.

С 2025 года за финансированием на охрану труда обратились 242 работодателя региона на сумму 411,4 миллионов рублей. С этого года процедура получения меры поддержки стала проще. Работодателям необходимо предоставить в региональное Отделение Социального фонда по Липецкой области только заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер на этот год. Сделать это можно до 1 августа. Документы, подтверждающие произведённые расходы, можно предоставлять позже и поэтапно — до 15 ноября.

В программе финансирования мероприятий по охране труда может участвовать любая организация или индивидуальные предприниматели. Главное, чтобы компания не имела задолженности, а также своевременно и в полном объёме уплачивала страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, отметили в липецком СФР.

2025 года работодатели самостоятельно могут определять и изменять виды финансируемых мероприятий в рамках утвержденного перечня и в пределах рассчитанного объема средств. Это закупка средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров и санаторно-курортное лечение работников. До 30% расходов могут вернуть работодатели, которые направляют сотрудников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение. Для всех остальных компенсация составляет 20% от сумм страховых взносов, начисленных предприятию за предшествующий календарный год.

Подать заявление на компенсацию расходов на предупредительные меры по охране труда работодатели Липецкой области могут через портал Госуслуги: это самый удобный способ получения услуги. Также страхователи могут обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области или направить документы почтовым отправлением в региональное Отделение Соцфонда.

Работает горячая линия для страхователей — 8 (4742) 42-92-73, режим: с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30.