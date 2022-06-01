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Возможности Пушкинской карты будут расширены

45 минут назад
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Киноафиша программы «Пушкинская карта будет расширена согласно постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает управление культуры Липецкой области. Теперь программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры.

«Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», – отметил Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры. Деньги на счёт таких карт направляет государство. Эта программа была запущена в 2021 году по инициативе Президента России и стала очень востребованной. Всего за четыре месяца прошлого года в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более чем на два млрд рублей. С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на посещение кинотеатров.

«Мы ведём активную работу с молодёжью. Эта программа поддержки дает дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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