Ассоциация инновационных регионов России совместно с Торговым представительством Российской Федерации во Французской Республике 17 марта 2021 года провели видеоконференцию на тему: «Стратегии выхода экспортно ориентированных компаний на рынок Французской Республики», в которой приняли участие сотрудники управления инвестиций и инноваций администрации Липецкой области и представители бизнес-сообщества региона.

В качестве основного спикера в онлайн-дискуссии выступил Макаров Михаил Юрьевич, торговый представитель Российской Федерации во Французской Республике, который ознакомил участников с деятельностью торгового представительства и основными возможностями для российских экспортеров в части содействия продвижению российских товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности и привлечению инвестиций, развитию передовых технологий. Был осуществлен обзор возможностей французской минеральной продукции и машиностроения.

Торговый представитель Российской Федерации во Французской Республике ответил на актуальные вопросы участников вебинара и предложили выгодные варианты сотрудничества.

Объем товарооборота между Французской Республикой и Россией составляет 13 млрд.долларов США. В основном Россия экспортирует во Францию топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, черные металлы. Из ФранцииРоссия импортирует реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические, эфирные масла и резиноиды, парфюмерные и косметичесике средства.

Участие в подобного рода видеоконференциях проходит в рамках реализации мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и в целом способствует установлению новых контактов с Торговым представительством Российской Федерации и бизнес-сообществом во Франции.

За 12 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Французской Республикой увеличился на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 59,9 млн. долларов США.

Отрицательное торговое сальдо составило 57,6 млн. долларов США.

Экспорт Липецкой области во Францию за 12 месяцев 2020 г. составил 1,14 млн. долларов США (увеличился на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). Главными товарными группами экспорта являлись каучук, резина и изделия из них, изделия из черных металлов, разные пищевые продукты.

Импорт из Французской Республики за 12 месяцев 2020 г. составил 58,8 млн. долларов США (увеличение на 52,7% относительно 12 месяцев 2019 г.). Структура импорта представлена масличными семенами и плодами; прочими семенами, плодами и зерном; лекарственными растениями и растениями для технических целей; соломой и фуражом, реакторами ядерными, котлами, оборудованием и механическими устройствами; экстрактами дубильными или красильными; таннинами и их производными; красителями, пигментами и прочими красящими веществами; красками и лаками; шпатлевками и прочими мастикам; полиграфической краской, чернилами, тушью.