Дорога в обход села Боринское Липецкого района сегодня открылась для движения транспорта. На восьмикилометровом отрезке выполнен практически полный объём работ. Подрядная организация уложила несколько слоёв асфальта, укрепила обочины, построила восемь железобетонных водопропускных труб, установила рамные опоры под дорожные знаки. Завершена установка светофоров, автобусных остановок, барьерного ограждения, нанесена разметка. В финальной стадии находится устройство водоотвода с проезжей части и очистных сооружений.

Капитальный ремонт всего пятнадцатикилометрового участка дороги А-133 (начиная примерно от пересечения с ЛКАД) планируют завершить в ноябре этого года. В результате количество полос движения увеличится до четырёх – по две в каждую сторону с разделительным ограждением. Будут обустроены остановки, пешеходные переходы, смонтировано освещение. Таким образом, федеральная трасса на этом отрезке будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности.

«За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, теперь начнётся обследование региональной дороги в селе Боринское, которая была значительно повреждена большим потоком грузового транспорта. Проектная документация на ремонт боринских улиц будет скорректирована, после чего объект выставят на торги. Ремонт планируют провести в 2023 году.