Россельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена, клиенты могут приобрести жилье в сельской местности с помощью кредита под 3%. Программа возобновлена после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства России.

Цели использования кредита скорректированы. Теперь сельскую ипотеку можно брать либо на индивидуальное строительство жилья, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше пяти лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать трех лет. Также отменено требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем один раз в три месяца, уточнили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. «Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне», – подчеркивает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заемщиком могут стать россияне от 21 до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населенных пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, максимальный для нашего региона – 3 млн рублей. Выдается кредит максимум на 25 лет.

«В Липецкой области с весны 2020 года более 1350 семей смогли улучшить условия проживания в рамках данной программы, — рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – На сельскую ипотеку было выдано более 2 миллиардов рублей».