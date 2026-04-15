Возраст – не помеха

ФК «Гелиос» занял третье место в рамках зимнего первенства Воронежской области по мини-футболу для игроков старше 60 лет. В первом полуфинале команда из Добринского округа уступила воронежскому коллективу «Парламент» со счетом 3:4. Во втором полуфинале сошлись воронежские «Стрела» и «Легенды футбола». Футболисты «Стрелы» отправили в ворота соперников четыре мяча, пропустив лишь однажды.

В матче за «бронзу» добринцы обыграли «легенд» со счетом 4:2. По два мяча на свой счет записали Валерий Сокольских и Александр Требунских. Отметим, что В. Сокольских, кроме медали за 3-е место, привез из Воронежа два специальных приза — как лучший бомбардир турнира (8 мячей) и как лучший игрок.

Команда ветеранов «Гелиос» благодарит руководителя одноименного сельхозпредприятия, депутата облсовета от партии «Единая Россия» Геннадия Крутских и главу Добринского округа Александра Пасынкова за финансовую помощь в решении организационных вопросов.

Еще одна ветеранская команда с добринской пропиской, «Альтаир», готовится к очередному сезону, который обещает быть весьма насыщенным. Играющий тренер коллектива Александр Требунских, за который выступают футболисты старше 50 лет, сообщил, что второго мая добринцы отправляются в Рязань для участия в международном турнире по мини-футболу. Затем «Альтаир» возьмет старт в очередном чемпионате Липецкой области, его планируют провести в два круга.

Домашние игры пройдут в окружном центре на стадионе «Колос». В канун Дня России, 12-го июня, здесь же пройдет традиционный представительный турнир на Кубок главы Добринского округа. Участие в этих соревнованиях уже подтвердили ветераны из Белгорода, Рязани, Беларуси, Воронежа, Тамбова. Список желающих побороться за почетный трофей не окончательный и может быть расширен. Завершится сезон для «Альтаира» участием в одном из крупных международных турниров, который пройдет осенью на побережье Черного моря.